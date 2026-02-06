豆腐媽媽劇組稱替身「事前確定安全無虞」 傷者未婚妻再度回應

傷者未婚妻Rena。記者趙大智／攝影

民視8點檔「豆腐媽媽」劇組「萬星傳播」在傷者未婚妻Rena開完記者會不久，發出聲明，指開拍前蘇先生已確認「安全措施無虞」，劇組也有投保，家屬提出8項理賠，劇組表示需要相關單據證明才得以申請，並無家屬所述不聞不問。Rena對此也再度回應：

1. 拍攝現場是沒有任何的武術指導

2. 特技替身，並非現場安全人士，這一點其實我一直跟他們的統籌在質疑，為什麼會詢問揚揚可不可以跳，因為他的工作就是做這個動作，其他的安全是現場要維護的，不是一個人校長兼撞鐘的概念。

3. 現場的六位工作人員的存在很虛無，因為他們都不知道怎麼樣保護替身演員。

4. 1/20送醫、1/21陪伴大約30分鐘。

5. 1/22-2/6 期間只有來送過六顆蘋果（20分鐘）

Rena表示，其實我看到他們的統籌先生和他們的助理沒有超過一個小時。

