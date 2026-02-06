豆腐媽媽劇組稱「傷者事先勘查安全才拍！」未婚妻4點火大反擊

蘇姓替身的未婚妻Rena，火大反擊《豆腐媽媽》劇組，駁斥現場根本沒有武術指導，且不該由老公校長兼撞鐘。（圖／林奕如提供）

《豆腐媽媽》劇組「萬星傳播」6日聲明回擊蘇姓替身的未婚妻Rena，強調現場都有幫演員投保，並強調在開拍前，不僅有專業武術指導討論、安排安全防護措施，經蘇姓替身現場勘查後，也確認安全無虞。對此，Rena再度發出聲明反擊。

蘇姓替身演員未婚妻說明：

一、拍攝現場是沒有任何的武術指導

二、特技替身並非現場安全人士，這一點其實我一直跟他們的統籌在質疑，為什麼會詢問揚揚（蘇德揚）可不可以跳，因為他的工作就是做這個動作，其他的安全是現場要維護的不是一個人校長兼撞鐘的概念

三、現場的六位工作人員的存在很虛無，因為他們都不知道怎麼樣保護替身演員。

四、1/20送醫-1/21陪伴大約30分鐘。1/22-2/6期間只有來送過六顆蘋果，（停留）20分鐘，其實我看到他們的統籌先生和助理沒有（待）超過一個小時。

負責戲劇《豆腐媽媽》的劇組團隊萬星傳播，稍早祭出聲明回應表示：「此次拍攝劇情為高風險橋段，經評估需由專業武術指導來協助拍攝。受傷的蘇先生本身是專業武行，並由武術指導轉介至劇組。於開拍前，劇組與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備四塊安全墊做為緩衝。開拍當天為確保人員安全，劇組於現場多備一層安全墊，及劇組六位工作人員在旁保護，並詢問蘇先生保護措施是否足夠，蘇先生現場勘查後認為安全措施無虞，劇組始進行拍攝。」

「劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況，特此澄清。對於此次突發意外，劇組深感遺憾與抱歉。拍攝前已依照流程進行專業特技評估，並多次與本人確認拍攝內容與安全細節；如今仍發生受傷狀況，劇組也將負起全部責任，持續與家屬協調後續補償事宜。」

