豆腐媽媽替身墜樓 勞動部長洪申翰3聲明曝

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 民視八點檔《豆腐媽媽》一名男性替身演員，日前在拍攝過程中從高台摔落，一度病危進ICU觀察，事後遭爆未幫替身保保險；勞動部今（7）日表示，經檢查發現未確實採取防止墜落而致遭受危險的措施，將依職業安全衛生法裁罰，部長洪申翰稍早發布三點噌名，強調「有違法就開罰，勞動部的態度非常清楚。沒有模糊空間」

洪申翰在臉書上發文表示，關於這幾天大家很關注的《豆腐媽媽》替身演員職災案，這幾天勞動部跟職安署都很密切的掌握，首先針對有違法就開罰沒有模糊空間。洪申翰指出，這件職災意外經過地方政府檢查，的確已經是「未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險之措施」，這已經違反職業安全衛生設施規則第224條第2項的規定，將依職業安全衛生法裁罰。還有沒有違反其他職安法的規定，目前也積極調查中。

洪申翰也證實，經過確認，受災的替身演員目前沒有投保勞工保險及勞工職業災害保險。不過，因為這也牽涉到賠償責任的認定，而雙方的勞動關係現在是由桃市勞檢處釐清中。

洪申翰說明，勞動部過去和台北市電影戲劇業職業工會合作，在111年6月已經訂定「影視業職業災害預防指引」，目的是協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變。但在這個案件後，「我們也認為，的確需要進一步檢討，必須更加落實影視拍攝作業的風險管理與防護機制」所以，今天下午，他已經跟文化部長李遠聯繫，接下來勞動部跟文化部，會盡快邀集影視界和工會來研議，針對高風險拍攝作業的安全防護和預防，應該要提出強化管理的措施，強調會持續密切的追蹤，也會跟地方政府盡力給予這位受災的工作者，最大的協助。

