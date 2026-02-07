豆腐媽媽替身顱內出血後遺症爆發 未婚妻心痛曝腦部慘況：腦袋脆弱如豆腐
豆腐媽媽替身顱內出血後遺症爆發 未婚妻心痛曝腦部慘況：腦袋脆弱如豆腐
民視8點檔《豆腐媽媽》發生嚴重工安意外，37歲替身演員蘇德揚日前在拍攝工地動作戲時，不慎自高台重摔墜地，導致顱內出血及顏面複雜骨折。儘管目前已出院返家，但未婚妻Rena在社群平台發文揭露回家後的最新病況，直言蘇德揚深夜因劇烈頭痛醒來，痛苦程度讓她心碎直呼：「他的腦袋現在如同脆弱的豆腐。」
Rena社群平台發文透露蘇德揚在凌晨5點再度因為頭部重擊後的劇烈疼痛而驚醒。看著未婚夫受盡折磨，Rena心痛表示這種痛楚不喧嘩卻極其深刻，甚至真實地折磨著每一次呼吸與每一個細微動作。她感性寫道：「我只能在旁邊守著、握著藥，盼能替他分去哪怕一點點重量。」言語中透露出蘇德揚雖然出院，但復健之路依舊充滿變數與煎熬。
藥袋曝光家屬心力交瘁
除了描述病況，Rena也曬出多種藥袋，包括治療癲癇、眩暈與止痛藥，表示蘇德揚目前必須仰賴大量藥物維持生理狀態。她衷心期盼未婚夫身體的痛楚能一日比一日減輕，不要再受這種非人待遇。
Rena 6日出面控訴民視高層迄今神隱、未正式道歉且不聞不問，儘管民視發聲明強調第一時間即送醫回報並全力協助，但顯然與家屬感受到的照顧溫度存有極大落差，雙方依舊各執一詞。
腦部受創後遺症不容小覷
針對此次墜樓事故，家屬最無法接受的是蘇德揚身為專業武行，卻在缺乏足夠防護的環境下作業。Rena強調，目前蘇德揚的腦部狀態非常脆弱，任何一點刺激都可能引發劇痛，這與劇組當初宣稱的「安全措施無虞」形成強烈對比。
更多鏡報報導
《豆腐媽媽》替身墜樓案互槓！ 未婚妻再反擊劇組竟要演員自保「誰能校長兼撞鐘？」
林義雄血案改編爭議！楊小黎千字文致歉 證實未獲授權「被騙了」：若知道我會拒演
變裝皇后找陌生人野戰 再與狗交合後暴斃！被用紙箱裹屍丟停車場
台南警界彭于晏抓酒駕「放過妹子同進摩鐵5小時」 綠帽男氣炸舉報
其他人也在看
《豆腐媽媽》替身墜樓昏迷17天 傅孟柏轟「不該發生」：沒預算就別跳
【緯來新聞網】民視八點檔電視劇《豆腐媽媽》拍攝期間發生重大工安意外。替身演員蘇德揚在拍攝高處墜樓橋段
替身重摔慘案！《豆腐媽媽》駁斥罵名 列完整時間軸反擊
【緯來新聞網】37歲蘇先生因拍攝民視8點檔《豆腐媽媽》配合劇情需從高樓墜落，跌出海綿範圍發生工安意外
翁立友結婚3年「被催生」回應了 鬆口紅包數字「安太座比安太歲重要」
行程滿檔的翁立友，談到尾牙邀約次數時顯得謙虛，笑稱：「不多啦，還希望各大老闆多栽培。」由於重要節日經常在工作中度過，他感性表示，無法陪父母過節時，會以實質的紅包代替，「只要有心，每天都是過年。」至於紅包金額，他打趣說數字絕對是「爸媽看到會笑」的厚度。剛好...
（影）《豆腐媽媽》武行演員高樓墜落 未婚妻現身痛訴：急診吐了4大袋血
民視八點檔《豆腐媽媽》傳工安意外！《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚未婚妻Rena在新莊台北醫院受訪，她指控民視處理態度消極，痛訴未婚夫被診斷出腦出血，事發當天在急診吐了4大袋血，並非電視台所說的「臉部受傷」，至今尚未收到電視台一句道歉。對於傷勢，Rena指出蘇德揚經醫生診斷，有創傷性硬腦膜下出血、腦震盪、
《豆腐媽媽》替身演員未婚妻4聲明反駁 民視三度發聲明：將依桃園勞檢處指導改進
37歲武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，爆出工安意外。對於意外，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播昨發出聲明解釋，有幫替身演員保險，並詳細描述拍戲過程，但蘇德揚未婚妻Rena昨立刻4點反駁。對此，民視今三度發聲明回應，表示「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深
《豆腐媽媽》替身墜樓病危！「頭重擊水泥地」影片曝光 工會3點開轟
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳工安意外，1月20日劇組武行蘇德揚拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」焦急萬分。事發至今17天，替身從高台墜落瞬間影片曝光了，讓人看了怵目驚心。蔡維歆
《豆腐媽媽》替身命危！好友男星痛罵劇組哭喊：人命這麼不值錢嗎？
民視八點檔《豆腐媽媽》發生工安意外，1月20日在桃園市蘆竹區拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」，但家屬與民視的說法出現落差，隨著墜地影片曝光，引起網友熱議。連日來不少男星公開聲援，曾演電影《器子》的吳承洋深夜氣憤發文：「到底我們還要忍受多久？」蔡維歆
全台急凍！寒流發威北部探5度 七星山、大屯山有望飄雪
氣象署指出，週日至週一清晨是這波寒流最嚴寒階段，其中週日白天北台灣僅約 8至13度，中台灣約 10至17度，南台灣則約 11至22度。預測北部與宜蘭低溫可達 5至10度，輻射冷卻效應下，週一清晨竹苗地區恐跌破6度。氣象預報員鄭傑仁補充，這波寒流水氣充足，南部、台東3000公尺以...
拿家人威脅她！遭哥哥好友性侵1年 大胃王YTer淚揭：3男聯手欺負我
以驚人食量稱霸YT圈的YouTuber「路路LuLu」，不管是吃光巨無霸丼飯還是灌下超大杯珍奶都難不倒她。不過她曾在直播中淚崩，揭開那段被掩埋的童年創傷。原來她幼稚園時曾被3名男性侵犯，其中A男更糾纏她長達1年，在螢幕前總是豪邁吃相的她，沒想到心底藏著一段令人鼻酸的童年陰影，直到近年才鼓起勇氣揭開那道傷疤。
台南過年住2夜「房價近4萬5」 觀旅局：備查房價內
台南市 / 綜合報導 農曆春節就要到了，不少民眾除了忙著採買年貨，也開始規劃出遊行程，有民眾計畫初二到初四到台南觀光，上網查詢房價時發現，知名連鎖飯店台南分館，過年期間，三天兩夜的房價將近4萬5千元，直呼這樣的房價太誇張，不過，同區域差不多等級的飯店，住兩晚的房價也要3萬多，業者回應，是因應年節期的合理調漲，台南觀旅局表示，並沒有超出備查房價。年貨大街人好多，大家忙著採買年貨，也有人開始規劃出遊行程，就有民眾計畫到古都台南，玩個三天兩夜，上網查詢房價發現，知名連鎖飯店台南分館，初二到初四住兩天，房價要4萬4875元，這位民眾網路平台PO文，直呼這樣的房價太誇張，這間飯店位於台南市西區，是五星等級的飯店。記者VS.房客說：「(住一個晚上多少錢)嗯，5千，5千6吧。」假日一晚5千多跟過年確實有落差，對於春節住兩晚要4萬多，民眾說：「一樣這個價錢我就出國了，，出國應該也不用這麼貴，也許是他們的行銷手法。」有人覺得貴，有人則說，要看飯店內的設施品質等等，而同一個區域，差不多等級的另一家飯店，網路看到的房價，初二到初四兩晚也要三萬多，針對房價遭批離譜，業者書面回應，飯店房價都是依政府，相關規範房價結構進行銷售，並經觀旅局查核確認，飯店也會依房型設備等不同，價格而有所落差。主管單位表示確實沒有違規，台南觀旅局專員凃雅珍說：「經查核該業者，房間售價未超過備查房價，無違反規定。」業者強調，過年期間，人力成本倍增，調漲幅度都在合理範圍內，民眾如對房價有疑義，可以到官網查詢，或致電詢問進行確認。 原始連結
替身拍攝墜樓！家屬控防護不足 電視台:將嚴格把關
電視台八點檔戲劇「豆腐媽媽」近日在拍攝現場，發生演員墜樓意外。替身演員蘇德揚，從高處跳下時，因為人沒有落在軟墊上，直接撞摔在地，送醫後檢查出顱內出血昏迷兩天。家屬心寒控訴，劇組防護措施不足，劇組或電視...
佛州急凍下「綠鬣蜥雨」！當局撲殺5000隻 居民入菜「佛州男人披薩」
美國佛州近期遭遇罕見寒流，氣溫驟降至0至4度，導致大量外來種綠鬣蜥因「冷昏迷」而從樹上掉落，形成奇特的「綠鬣蜥雨」景象。這些僵直的綠鬣蜥因對當地生態造成破壞，佛州當局允許民眾捕捉並以人道方式安樂死，目前已處理超過5000隻。這場獨特事件也催生出當地特殊料理，有居民將捕獲的綠鬣蜥製成「佛州男人披薩」。儘管氣溫回升後部分綠鬣蜥已恢復活動，這場「綠鬣蜥雨」已成為佛州引人注目的季節限定現象。
《豆腐媽媽》演員墜樓！王淨《鬼家人》替身曝「專業防護」差很大
《豆腐媽媽》演員墜樓！王淨《鬼家人》替身曝「專業防護」差很大
綠營發函查李貞秀！周玉蔻斷言「韓國瑜下一步」：我打包票
民眾黨中配立委李貞秀3日就職，但至今仍未放棄中華人民共和國國籍，相關爭議不斷延燒。民進黨團今（6）日發函立法院長韓國瑜，要求儘速查明李貞秀的國籍是否符合《國籍法》規定，並對外說明後續處理事宜。對此，資深媒體人周玉蔻也猜測韓國瑜態度，並堅定表示「我打包票」。
大S婚姻低潮時仍想著好友… 生前承諾吳佩慈「我當爸爸，出去賺錢養妳」
藝人吳佩慈近日發文回憶與大S的友情，她透露，在大S經歷第一段婚姻低潮期時，曾對她說過一句讓她至今難忘的話：「等妳也不快樂了，我想和妳重組家庭。我出去賺錢養家當爸爸，你在家裡照顧孩子當媽媽。」這段對話，反映兩人相識近30年的深刻情誼。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...