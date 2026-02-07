豆腐媽媽替身顱內出血後遺症爆發 未婚妻心痛曝腦部慘況：腦袋脆弱如豆腐

《豆腐媽媽》37歲替身演員蘇德揚拍攝出意外造成顱內出血及顏面複雜骨折，未婚妻Rena發文揭露返家病況。Rena提供、姜永年攝

民視8點檔《豆腐媽媽》發生嚴重工安意外，37歲替身演員蘇德揚日前在拍攝工地動作戲時，不慎自高台重摔墜地，導致顱內出血及顏面複雜骨折。儘管目前已出院返家，但未婚妻Rena在社群平台發文揭露回家後的最新病況，直言蘇德揚深夜因劇烈頭痛醒來，痛苦程度讓她心碎直呼：「他的腦袋現在如同脆弱的豆腐。」

Rena社群平台發文透露蘇德揚在凌晨5點再度因為頭部重擊後的劇烈疼痛而驚醒。看著未婚夫受盡折磨，Rena心痛表示這種痛楚不喧嘩卻極其深刻，甚至真實地折磨著每一次呼吸與每一個細微動作。她感性寫道：「我只能在旁邊守著、握著藥，盼能替他分去哪怕一點點重量。」言語中透露出蘇德揚雖然出院，但復健之路依舊充滿變數與煎熬。

藥袋曝光家屬心力交瘁

除了描述病況，Rena也曬出多種藥袋，包括治療癲癇、眩暈與止痛藥，表示蘇德揚目前必須仰賴大量藥物維持生理狀態。她衷心期盼未婚夫身體的痛楚能一日比一日減輕，不要再受這種非人待遇。

Rena 6日出面控訴民視高層迄今神隱、未正式道歉且不聞不問，儘管民視發聲明強調第一時間即送醫回報並全力協助，但顯然與家屬感受到的照顧溫度存有極大落差，雙方依舊各執一詞。

《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚墜樓影片曝光，現場十分驚悚。翻攝FB＠台北市電影戲劇業職業工會

腦部受創後遺症不容小覷

針對此次墜樓事故，家屬最無法接受的是蘇德揚身為專業武行，卻在缺乏足夠防護的環境下作業。Rena強調，目前蘇德揚的腦部狀態非常脆弱，任何一點刺激都可能引發劇痛，這與劇組當初宣稱的「安全措施無虞」形成強烈對比。



