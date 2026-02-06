豆腐媽媽演員墜樓命危「吐四大袋血」家屬首露面控：民視沒道歉沒保險

記者趙浩雲／台北報導

《豆腐媽媽》替身演員重摔，家屬出面召開記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員日前拍攝工地動作戲時墜地重傷，今（6）日家屬首度現身召開記者會，指控劇組在明知演員未完成保險投保的情況下，仍安排高風險戲碼拍攝，導致演員頭部重傷，目前身心都處於高度恐慌狀態，且事發至今民視高層未曾出面道歉，僅在急診期間短暫探視一次。

家屬說明，傷者事發後在急診室吐血一整晚，「吐了四大袋血」，隨後轉入加護病房治療七天，期間醫師明確告知病況危急。家屬哽咽表示，至今仍需定期安排電腦斷層檢查，觀察腦部出血是否被吸收，若無法改善，未來不排除必須動手術，「後續影響是不可預測的，醫師也是這樣跟我們說的」。

廣告 廣告

針對外界關注的醫療與復健費用，家屬坦言，目前僅初期醫療支出就已約六、七萬元，加上看護與其他開銷，粗估已超過十萬元，但真正沉重的是後續漫長的復健之路，「這不是三、四個月就可以完全康復的事」。

家屬也直言，民視方面雖口頭表示會「全面負責」，但實際溝通過程中，僅要求家屬提出一個金額，並未主動派出專業理賠或協商人員說明責任與後續安排，讓家屬相當無助，「我們原本以為電視台會主動來了解、來談，但沒有」。目前家屬仍在溝通中，也不排除尋求法律途徑，但強調仍希望能和平解決。

對於民視先前發布的說明內容，家屬也表達不滿，認為實際傷勢與對外說法明顯落差，「只說臉部受傷，但實際上是腦內出血，還進了加護病房」，質疑電視台並未實際參與傷者在加護病房與醫師溝通的過程，才會省略許多關鍵事實。

在保險問題上，家屬重申，傷者因拍攝前一週曾出國，旅平險都有正常保到，尚未完成個人意外保險投保，但劇組與電視台事前皆知情，仍決定拍攝高風險戲碼，讓家屬無法理解，「為什麼在知道沒有保險的狀態下，還要讓他這樣拍？」至於被說是保險黑名單，他表示「我們前一個星期去泰國，保險正常，都有保，不懂為什麼是黑名單的說法？」質疑民視為何在沒有保險的狀態下還讓他拍攝高風險戲碼。

家屬透露，事發後僅在急診時見過民視方面人員，之後便未再現身。原本有副導演表示要前來探視，但因拍攝行程與加護病房探視時間受限，一再延宕，至今未見任何高層到場，家屬強調這場記者會不是為了對立，而是希望未來不要再有任何演員因拍攝疏失而受傷，「不管上山下海，大家都願意把工作做好，但前提是要有一個完整、安全的團隊支持」。

更多三立新聞網報導

《豆腐媽媽》驚傳替身墜樓病危！家屬怒控「沒保險」 民視回應了

唐治平女友「刪光私密吻照、抱怨文」 全網一片苦勸：根本就是要毀了他

小S有望回歸《不熙娣》？今天年前最後錄影 B2道別Sandy喊：後會有期

大S嫁具俊曄時身體就超差「吃不下動不了」內幕曝 醫：生二胎急速惡化

