豆腐媽媽豪門一家 預告劇透

演員吳皓昇、李沛綾、潘奕如、王晴及羅子惟18日提前為《豆腐媽媽》宣傳暖身。 （記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》即將接棒，預告片一曝光便掀起網友熱烈討論。劇中豪門核心演員吳皓昇、李沛綾、潘奕如、王晴及羅子惟18日盛裝出席暖身，揭「最渣董事長」正宮、小三、叛逆千金齊聚的家族祕辛。

在《豆腐媽媽》劇中飾演董事長的吳皓昇，挑戰一個「由黑洗白」的複雜角色。他以做豆腐形容劇中家族關係，「比較像負責『磨碎』的那一段。」角色表面風光，背後卻藏著層層謊言與身世祕密，更被劇中妻子李沛綾直指是「最渣董事長」。

李沛綾在金獎導演馮凱操刀下，化身性格火辣、命運坎坷的正宮角色。她笑稱自己像「椒香麻辣豆腐」，為愛犧牲一切，不僅替吳皓昇頂罪入獄，還被迫與孩子分離，是自己演藝生涯中數一數二的挑戰。

飾演「地下女友」長達20年的潘奕如，則自嘲是「滷百頁豆腐」，默默陪伴、慢慢入味，卻在多年後才驚覺愛人始終未曾離婚。

王晴在《豆腐媽媽》中徹底顛覆以往形象，飾演極度厭惡重男輕女父親的叛逆千金。她直言：「我就是想演壞女人，演到被觀眾罵也沒關係！」

飾演兒子的羅子惟，則是豪門中少數的「清流」，與吳皓昇在劇中有多場激烈父子衝突戲，火花十足，情緒張力滿滿。