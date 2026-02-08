《豆腐媽媽》、《世紀血案》接連出包 名導轟：不應該是產業常態

《豆腐媽媽》與《世紀血案》接連出包，導演葉天倫發聲。（圖／Rena提供、費思兔文化提供）

台灣影視圈近期接連發生爭議事件，讓觀眾再度關注製作安全與倫理問題。民視八點檔《豆腐媽媽》日前拍攝期間發生嚴重工安意外，替身演員蘇德揚在高台跳躍動作戲時重摔受傷，一度命危，引發社會關注。同時，電影《世紀血案》改編自1980年震撼全台的「林宅血案」，劇組未取得林義雄家屬授權便開拍，加上殺青記者會上演員言行不當，引起輿論強烈反彈。

導演葉天倫今（8）日在臉書發文談及《豆腐媽媽》事件，透露自己與替身演員蘇德揚在屏風表演班時就認識，兩人同月同日生日，格外有緣。他表示，蘇德揚出身劇校，動作專業、身段俐落，後來也出演過不少廣告作品，「看見拍攝現場如此簡陋的安全措施，實在令人痛心。」

葉天倫也藉此反思台灣影視產業現況，直言「影視產業就是有這樣的荒謬情形」，甚至有觀眾直言「我都不看國片、台劇」。他痛心指出：「製作上便宜行事，不管是劇本刻意不詢問當事者意願，還是拍攝現場安全防護隨便，這都不應該是產業常態」。他呼籲社會認清真正認真努力的台灣影視團隊，並支持他們的專業工作，同時為蘇德揚祈福，祝其早日康復。

面對事故，蘇德揚家屬也發表聲明，強調拍攝現場安全應由製作單位負責，演員僅依指令完成動作，無法改變現場配置。《豆腐媽媽》與《世紀血案》兩件事件，也讓台灣影視圈的工安與倫理問題，再次成為社會焦點。

