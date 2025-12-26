四季線上 / 陳夙芳編輯

在《豆腐媽媽》裡，萬仁傑(曾子益 飾)和李文英(曾智希 飾)幾乎只要同框，就一定要先鬥嘴一下。一個嫌對方愛錢，一個嫌對方玩世不恭；嘴上互不相讓，身體倒是很誠實地都會幫對方的忙。明明說不再有任何牽連，結果一次比一次牽扯更深。也正因為每次見面都這樣吵吵鬧鬧、火花四射，反而讓人超想看到這兩個冤家趕緊在一起。那麼，你期待他們在一起的原因是以下這幾點嗎？

嘴巴說不要，身體倒是幫得很勤快！

兩個人初次相遇，不是什麼浪漫情節，而是被環境逼得不得不互相拉一把。明明心裡都想著「這人真麻煩」，但因為天生善良，還是嘴硬心軟地出手幫助。這種「一開始誰也看不上誰，卻又沒辦法見死不救」的彆扭感，不就是冤家愛情的開始嘛！

《豆腐媽媽》你為什麼會期待仁傑和文英的感情線呢?是因為這幾點嗎?

一個負責扛事、一個負責動腦！

「最強的打怪組合，就是一個敢衝、一個會收尾。」 仁傑雖然是個愛玩調皮的個性、但當萬家一有事發生，是站在最前線的可靠支柱；而文英也不是省油的燈，靠著反應快、靈活機敏撐起破碎的家。這兩個人若湊在一起，可說是完美互補、能給彼此安全感的「夥伴式愛情」。

吵架也是一種調情，看他們鬥嘴就是爽！

「誰也不讓誰，彼此戰鬥力十足！」 這對才沒有什麼卑微的討好，他們是你虧我一句、我回你十句！那種互不相讓、你來我往的互動，其實是只有他們才懂的默契。這種吵不散、罵不走，還能越吵越甜的關係，才是最讓人羨慕的「大人式戀愛」。

命中注定的「剋星」，只有文英能收服仁傑的心！

老天爺牽好的紅線！仁傑爸爸萬德福(洪都拉斯 飾)聽算命師說，文英這雙「斷掌」可以收服仁傑那顆愛玩、沒有定性的心。而且本來誰都管不動的萬仁傑，偏偏遇到文英就徹底沒轍，這種「一物降一物」的宿命感，若不在一起，豈不是違背天意！

