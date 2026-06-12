《豆腐媽媽》俊生為了救有美差點露餡！他們會怎麼相認呢？

四季線上 / 陳夙芳編輯

劉俊生(吳政澔 飾)原本要和王有美(王晴 飾)計劃逃出國，遠離周家軒(李運慶 飾) 魔掌，沒想到被對方反將一軍。就在大家認為俊生落海生死未卜時，原來方雲龍(陳志強 飾)早已救起他並在養生村靜養，只是礙於臉部已毀，俊生提不起勇氣和大家見面。

雖說不見面，但俊生還是阻止不了自己擔心有美和孩子，偷偷暗中保護有美。你覺得以俊生的個性，最後他會在什麼情況下和對方相認呢？

A).當有美難產時

有美懷著孩子時一直無法好好養胎，更有幾次差點小產。所以如果有美在生孩子過程出現難產的話，俊生肯定馬上出現和她來個生離死別大相認。

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B).尚豪建設要倒閉時

俊生知道「尚豪建設」是有美想守護的財產，所以在看到有美孤軍奮鬥時，決定不再隱瞞立刻現身幫助，一起攜手排除難關。

《豆腐媽媽》俊生為了救有美差點露餡！你覺得他們會怎麼相認呢？

C).吉普賽家軒又要攻擊有美時

周家軒為了要搶奪公司股份，不斷逼迫有美簽下不平等合約，還差點害有美的孩子不保！幸好俊生暗中保護，才得以度過危險。所以若周家軒再來攻擊有美的話，俊生肯定還是會現身。

D).在養生村意外撞見時

畢竟王正豪(吳皓昇 飾)也住在養生村，有美和俊生在此相遇的機率，比在路上還高。所以俊生到時和有美「面對面」的話，他再怎麼想騙也騙不過了。

《豆腐媽媽》俊生為了救有美差點露餡！你覺得他們會怎麼相認呢？

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