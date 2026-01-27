四季線上/林佩玟報導

民視八點檔《豆腐媽媽》官方再宣布「新角色即將登場」！繼李沛綾今晚（27日）新角色現身後，又有兩位演員接著出場，影片中遮住臉部，僅露出西裝筆挺的下半身，並提示是一對「神秘父子」且失散多年，馬上湧入網友關注，開始議論紛紛究竟是誰！

李沛綾《豆腐媽媽》飾演命運坎坷的「盧莉君」今晚登場

八點檔《豆腐媽媽》再釋出有兩個新角色即將登場

其中，最多人討論的是「王耿豪」與「黃尚禾」，因兩人有在《豆腐媽媽》公布的卡司名單中；也有網友覺得是「陳志強」、「李興文」、「尹昭德」等等男星，到底「神秘父子」是誰，令觀眾非常期待新角色的出場，為戲劇帶來更精彩的演出。

這對神祕父子，最多網友看身影猜測是「王耿豪」或「黃尚禾」以及「陳志強」

《豆腐媽媽》再曝新卡司「神秘父子」即將登場！網看背影狂點名「王耿豪、黃尚禾」

