「豆腐媽媽」劇組武行墜樓送台北醫院治療 院方證實今早已出院

〔記者黃政嘉／新北報導〕民視8點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日在桃園市蘆竹地區拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，後來送到衛生福利部台北醫院治療。經醫院證實，蘇德揚今早已出院；其未婚妻Rena今天受訪提到，蘇德揚有創傷性硬腦膜下出血、腦震盪、顏面撕裂傷、面部骨折，牙齒受損、全身多處挫傷等狀況，據了解，皆是事實。

由於政府勞檢單位現已介入此案，衛福部台北醫院不便對外說明，僅證實蘇德揚今早已出院。

廣告 廣告

未婚妻Rena今在台北醫院接受媒體聯訪。(記者蕭方綺攝)

Rena今在台北醫院接受媒體聯訪提到，蘇德揚經醫生診斷，有創傷性硬腦膜下出血、腦震盪、顏面撕裂傷、面部骨折，牙齒受損、全身多處挫傷；台北市電影戲劇業職業工會今發聲明指出，蘇德揚頭部重摔、腦內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療7天，期間曾被醫師告知病況危急，另公布蘇德揚當時墜地現場影像。

【看原文連結】

更多自由時報報導

《豆腐媽媽》演員意外爆「家屬向民視索賠600萬」 未婚妻回應曝3訴求

《豆腐媽媽》替身演員墜地！家屬收病危通知 怒控民視拍戲沒保險

《豆腐媽媽》演員遭疑「保險黑名單」？ 未婚妻現身爆17天住院醫療支出

民視《豆腐媽媽》替身「高樓墜地」驚悚畫面曝光！工會3聲明砲轟

