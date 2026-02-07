《豆腐媽媽》劇組沒保險恐罰10倍！勞動部出手恐重罰 民視急回：負全責

娛樂中心／綜合報導

民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生替身演員高處墜落重傷意外，事件延燒多日後，勞動部正式出手，強調若查證劇組未依法替勞工投保，將依法重罰，最高可處應繳保險費10倍罰鍰，並公布違規名單，態度強硬。勞動部強調，若調查確認違規，絕不寬貸，將依法處分，以確保第一線工作者的基本權益與安全。

事故發生於1月20日，武行替身演員蘇德揚於桃園蘆竹拍攝高台墜落戲時重摔送醫，一度腦出血昏迷。未婚妻Rena日前召開記者會，質疑現場安全措施不足，並指控劇組未替演員投保，引發外界對影視產業勞動保障的關注。

隨著勞檢單位介入調查，焦點轉向是否存在「假承攬、真僱傭」以及未依法申報勞保等問題。勞動部說明，若替身演員實質受僱於製作單位，而該單位僱用員工達5人以上卻未辦理勞保，將依《勞工保險條例》與相關規定開罰，包括勞保應繳保險費4倍罰鍰、就業保險應繳保險費10倍罰鍰，以及職災保險2萬至10萬元罰鍰，且違規資訊將對外公告。

勞動部重申，影視產業拍攝屬高風險作業，早在民國111年便與台北市電影戲劇業職業工會共同訂定「影視業職業災害預防指引」，要求製作單位落實風險評估與安全防護。未來各地勞動檢查機構將透過協拍單位掌握外景期程，針對高風險場景進行專案勞檢，目標每年至少檢查100場次，加強監督。

面對爭議，民視7日發表聲明表示，「一向重視影視從業人員的工作安全與權益，未來也將持續依循「影視業職業災害預防指引」，加強製作單位的管理與把關，確保拍攝環境的安全。」並承諾「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討。未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。」

