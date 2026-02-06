《豆腐媽媽》劇組致歉！稱替身認為防護措施OK才跳 會負起全責

民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳替身演員從高台墜落的拍攝意外，一名蘇姓男替身1/20在桃園市蘆竹區拍攝從高處墜落畫面時，重摔至防護墊範圍外，造成顱內出血、多處骨折。劇組萬星傳播發出聲明，稱安全措施都有依照武術指導的要求，蘇姓男替身也認為沒問題，而事發後皆有做後續關心，對於發生意外感到抱歉；民視也指出，劇組把傷者送醫治療後就有回報電視台，之後會對拍攝工作安全流程進行檢討。

《豆腐媽媽》劇組萬星傳播表示，此次拍攝劇情為高風險橋段，經評估需由專業武術指導來協助拍攝。而受傷的蘇先生本身是專業武行，開拍前劇組與武術指導有討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備四塊安全墊做為緩衝。開拍當天為確保人員安全，劇組於現場多備一層安全墊，及劇組六位工作人員在旁保護，並詢問蘇先生保護措施是否足夠，蘇先生現場勘查後認為安全措施無虞，劇組才進行拍攝。

廣告 廣告

劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況。

劇組也公布事發日後與家屬溝通過程，在1/20事發當下，現場AED人員立即進行傷勢評估並通報救護車，劇組人員也陪同搭乘救護車至衛福部桃園醫院，經與家屬討論後轉至署立台北醫院就近照顧。劇組統籌親至現場了解狀況，並致贈慰問金，同時與家屬建立聯繫方式。

1/21早上劇組統籌有去醫院探視蘇先生。當天下午家屬轉達統籌，聽從醫生建議進ICU進行72小時觀察，因此劇組於1/22早上前往醫院與家屬一起聆聽病情說明。接著劇組2次探視無果，到了2/6凌晨家屬通知劇組中午要辦理出院，劇組當場繳清相關醫療費用，並致贈出院慰問金。

對於此次突發意外，劇組深感遺憾與抱歉。拍攝前已依照流程進行專業特技評估，並多次與本人確認拍攝內容與安全細節；如今仍發生受傷狀況，劇組也將負起全部責任，持續與家屬協調後續補償事宜。

民視也發出聲明，表示對於此次拍攝意外深感遺憾，事發當下劇組第一時間即將傷者送醫治療後回報節目戲劇中心。公司也立即請劇組全力提供傷者及其家屬最大的協助，並持續關心其健康狀況。公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

民視《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！桃園勞檢處查出疏失 最高開罰30萬

民視《豆腐媽媽》替身墜樓重傷 未婚妻控「沒保險」沒收到一句對不起

凱特手術後神隱！和威廉購物遭疑「替身」 外界瘋傳陰謀論