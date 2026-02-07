《豆腐媽媽》受傷演員沒勞保和災保 勞動部要開罰了

勞動部今表示，蘇德揚並未投保勞工保險及勞工職業災害保險，將依法對雇主開罰。（資料照片／王侑聖攝）





民視八8點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚，於今年1月拍攝高台墜樓戲時發生意外，造成頭部重創，一度住進加護病房搶救，引發爭議。對此，勞動部今天（7日）表示，經桃園市政府勞動檢查處實施檢查，發現未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險的措施；且蘇男並未投保勞工保險及勞工職業災害保險，將依法對雇主開罰。

蘇德揚於今年1月20日，在拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》的高台墜樓戲時發生意外，自高樓跳下後直接墜地，導致頭部重創、臉部骨折、顱內出血，一度住進加護病房搶救，直到昨天才出院。針對此工安意外，勞動部將追究劇組的責任。

對此，勞動部表示，經桃園市政府勞動檢查處實施檢查，發現未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險的措施，將依《職業安全衛生法》裁罰；至於是否有其他違法事項，仍在調查中。





勞動部指出，受傷的替身演員目前並無投保勞工保險及勞工職業災害保險，因此無法請領勞保傷病給付，桃市處將持續派員釐清，若該員是受僱於登記有案，或設有稅籍單位未申報勞工加保，勞保局依法可核處勞保應繳保險費4倍罰鍰、就保應繳保險費10倍罰鍰、災保新台幣2萬元至10萬元罰鍰，並公布違規事由。





勞動部提及，之前與台北市電影戲劇業職業工會合作訂定「影視業職業災害預防指引」，協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變等內容；後續持續與文化部影視及流行音樂產業局合作，辦理安全衛生及勞動權益宣導會，並要求各勞檢機構應透過當地縣市政府協拍單位，掌握外景拍攝作業期程，依風險分級實施專案檢查，每年至少檢查100場次。

另外，桃園市政府職災勞工專業服務人員（PAS）目前已主動與受傷勞工聯繫關懷，說明相關權益與可運用協助資源，並將持續追蹤，後續將視其需求提供專案律師法律協助、職能復健服務及相關給付申請協助，確保勞工獲得即時且完整支持。（責任編輯：王晨芝）

