《豆腐媽媽》同劇演員發聲「曝拍戲氣氛」！王瞳談林口拍戲危機

《豆腐媽媽》同劇演員胡鴻達（左）10日出席活動，王瞳（右）看到替身出院寬心很多。（民視提供、林奕如攝）

民視《豆腐媽媽》爆出工安意外，替身演員從高處墜落、頭摔地重傷，日前已經康復出院，同劇演員胡鴻達10日和王瞳、黃少谷、張家瑋、羅平出席板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動記者會，他透露現在劇組趕拍過年存檔，「大家專注在自己工作上」；王瞳坦言看到新聞也嚇一跳，看到替身出院寬心很多，衷心祝早日康復。

胡鴻達和該名替身未合作過，意外發生時他不在場，「希望大家平安健康，不要發生任何意外、事件圓滿解決。」王瞳坦言，拍攝8點檔難免有危險戲，不過劇組都很保護演員，有時林口風太大，還會擔心她被吹走，「我自己有時會想要拍攝一次OK，當下會想求好心切，在拍跌倒、跑步戲用力一些，後來意識到自己安全自己要顧。」

王瞳談過年計畫，預計回台南老家。（林奕如攝）

提到過年計劃，王瞳會回台南老家，修補一下老宅漏水問題，她要照顧養了16年愛犬，動念在林口買房，現在盡量把握陪伴，目前最焦慮過年期間哪間獸醫院會營業，自己不太敢幫狗狗打點滴，「每次聽到牠叫，我的心都碎了。」

醫生斷言狗狗時間剩下1、2年，她會給自己心裡打預防針，安慰自己「到時牠任務已經完成」，接受狗狗去到更美地方。而過年機票難買，艾成家人希望她過完年後再去馬來西亞，「每次都會受到熱情款待，他們全家總動員。」

