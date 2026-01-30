《豆腐媽媽》周老師到處引戰，你最愛看她跟誰抬槓？

四季線上 / 陳夙芳編輯

在《豆腐媽媽》中，家軒媽周老師周碧霞(范瑞君 飾)的「說教戰鬥力」從不讓人失望。面對未來逆媳王有美(王晴 飾)，她原本想以婆婆姿態教導這位「豪門千金」什麼才是好媳婦的規矩，沒想到卻被對方冷嘲熱諷，徹底領教了什麼叫「一物剋一物」。不只對有美火力全開，周老師面對前親家母玉蘭(謝瓊煖 飾)時更是嘴上不饒人。明明是自己兒子的不倫行為導致兩家對立，她卻依舊要佔上風、爭一口氣，硬是把本該劍拔弩張的局面，鬥成一種相愛相殺的荒謬喜感。

看著周老師一路「開戰」，你最喜歡看她跟誰抬槓？是未來逆媳王有美，還是前親家母玉蘭？

和前親家母玉蘭一言不合菜市場變戰場

未來逆媳王有美從天使變狗屎

