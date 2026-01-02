四季線上 / 陳夙芳

張育玲(蘇晏霈 飾)和彭雅娟(黃子玲 飾)帶新人的方式，一個是只談績效利益的「魔鬼教官」、一個是只出一張嘴的「惡魔前輩」。這二種類型的人，都是在職場上會讓人想避而遠之的同事，更別說剛入行的菜鳥。如果是你，你最怕在職場上遇到哪一類型的前輩？

「魔鬼教官」型 / 張育玲：只有「成交」才是賺錢的不二法則

《豆腐媽媽》在職場上你最怕遇到「育玲」還是「雅娟」哪種類型的前輩？

「惡魔前輩」型 / 彭雅娟：要求新人徹底服從，認為「吃苦就是吃補」的老派邏輯

【推好劇】豆腐媽媽 第5集





