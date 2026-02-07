「豆腐媽媽」墜地工安意外 替身未投勞保、災保

（中央社記者吳欣紜台北7日電）替身演員蘇德揚拍攝民視戲劇「豆腐媽媽」墜樓戲發生意外，造成嚴重傷勢。勞動部今天說，勞檢確實發現違反職安法將依法裁罰，而罹災者也無投保勞保、災保，將查處是否違法。

民視「豆腐媽媽」劇組在拍攝期間發生重大工安意外，武行替身演員蘇德揚於1月20日拍攝墜樓戲，未料落地後彈出海綿墊造成受傷。

民視於2月5日傍晚發布聲明表示，第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。

對於此事故，勞動部今天發布回應指出，經桃園市政府勞動檢查處實施檢查，發現未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險的措施，將依職業安全衛生法裁罰；至於事業單位是否有違反其他職安法相關規定，正積極調查中。

勞動部表示，經查罹災者目前沒有投保勞工保險及勞工職業災害保險，雙方關係由地方政府持續派員釐清，若該員是受僱於登記有案或設有稅籍單位未申報勞工加保，勞保局依法可核處勞保應繳保險費4倍罰鍰、就保應繳保險費10倍罰鍰、災保新台幣2萬元至10萬元罰鍰並公布違規事由。

勞動部表示，之前已與台北市電影戲劇業職業工會合作，在民國111年6月訂定「影視業職業災害預防指引」，協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變等內容，後續持續與文化部影視及流行音樂產業局合作辦理安全衛生及勞動權益宣導會，也要求各勞檢機構應透過當地縣市政府協拍單位，掌握外景拍攝作業期程，依風險分級實施專案檢查，每年至少檢查100場次。

勞動部表示，桃園市政府職災勞工專業服務人員（PAS）已主動與受傷勞工聯繫關懷，說明相關權益與可運用協助資源，並將持續追蹤，視其實際需求提供專案律師法律協助、職能復健服務及相關給付申請協助，確保勞工獲得即時且完整支持。（編輯：張雅淨）1150207