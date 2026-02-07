《豆腐媽媽》好友替身重摔命危！金馬影帝動怒譴責民視：意外不該發生

記者蔡維歆／台北報導

《豆腐媽媽》替身蘇德揚墜樓重傷，震驚台劇圈，金馬影帝莫子儀轉貼台北市電影戲劇業職業工會聲明稿，沈痛表示：「德揚是我的好友，也是一位認真努力的好演員，很難過發生這樣不應該發生的意外。支持工會聲明，也希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過。希望往後台灣影視產業，不要再發生這樣的事情。」

民視豆腐媽媽替身演員發生重摔意外，未婚妻出面指控。（圖／翻攝自臉書）

民視八點檔《豆腐媽媽》1月20日拍攝時發生工安意外，替身演員蘇德揚從高台墜落，導致顱內出血在加護病房救治。台北市電影戲劇業職業工會6日發出3大點聲明，強調安全絕不退讓、嚴厲譴責民視與製作公司；蘇德揚好友、金馬影帝莫子儀稍早在臉書上發文：「很難過發生這樣不應該發生的意外。」

而莫子儀和替身原本就是朋友，「德揚是我的好友，也是一位認真努力的好演員，很難過發生這樣不應該發生的意外。支持工會聲明，也希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過。希望往後台灣影視產業，不要再發生這樣的事情。」

