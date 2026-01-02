四季線上／韋冠宇 報導

民視八點檔《豆腐媽媽》去（2025）年底盛大開播，角色之間擦出的精采火花讓收視率持續開紅盤，金鐘導演馮凱不僅致力打造一齣「有別於以往的戲劇」，還戲癮上身在劇中軋一角？雖然僅是短短幾秒，仍被眼尖網友揪出，意外掀起討論熱度。

這場戲是仁傑（曾子益 飾）與文英（曾智希 飾）為了尋找欲逃離詐騙集團的文和（郭忠祐 飾），騎乘著重機在馬路上四處環顧，未注意到一旁疾駛而來的休旅車差點撞上，被駕駛大罵：「年輕人，騎這麼快做什麼？騎慢一點！」仁傑急於尋找文和而未與其糾纏，雙方各自離開。

廣告 廣告

《豆腐媽媽》導演戲癮上身？眼尖網友抓包馮凱「親自上陣」開罵曾子益！

《豆腐媽媽》導演戲癮上身？眼尖網友抓包馮凱「親自上陣」開罵曾子益！

而這位駕駛被網友發現就是本劇導演馮凱，雖然才露臉幾秒已掀起討論，成了另類亮點。曾執導過經典戲劇《飛龍在天》、《青龍好漢》的馮凱，時隔十幾年再與民視合作，推出年度大作《豆腐媽媽》後勢看漲，劇情發展值得關注。

《豆腐媽媽》導演戲癮上身？眼尖網友抓包馮凱「親自上陣」開罵曾子益！

圖片來源／批踢踢實業坊

📣【民視頻道】20：00《豆腐媽媽》全台首播📣

【看更多】

謝京穎腹中「雙馬寶」性別開獎！夫妻都猜錯網友笑稱：張書偉輸了

《豆腐媽媽》新角色再+1！胡鴻達睽違4年再戰民視八點檔 造型搶先曝光

陳仙梅、潘奕如見面就是「重頭戲」！《豆腐媽媽》演母女檔 真實年齡超接近

👉《豆腐媽媽》第8集完整版線上看





更多四季線上報導

王晴《豆腐媽媽》搶先暴雷「演小三」遭導演翻白眼！再爆與蘇晏霈、李運慶有三角關係

郭忠祐《豆腐媽媽》挖掘新戲路！演出寡言少年「身心受創」認了不容易

洪都拉斯隔3年回歸台八！《豆腐媽媽》令人又哭又笑 他曝演爸心聲：煩不完