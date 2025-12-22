《豆腐媽媽》強勢上檔 星光熠熠

記者戴淑芳／台北報導

民視八點檔再續新章，接檔熱播冠軍《好運來》的年度壓軸大戲《豆腐媽媽》，22日舉辦盛大首映會。現場星光熠熠，笑聲與感動不斷，展現出接棒「全國第一」的強大氣勢。

《豆腐媽媽》主要卡司陣容橫跨實力派與新生代，包括：萬家豆腐坊的謝瓊煖、洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、李運慶、曾子益、曾智希、宮美樂、馬國弼；豪門世家的吳皓昇、李沛綾、潘奕如、王晴、羅子惟；李家吳鈴山、張倩、曾智希、郭忠祐；實力派演員王耿豪、范瑞君、胡鴻達、吳政澔、黃尚禾、陳志強、于浩威、黃子玲、張世賢、徐千京、黃靖雅等人都盛裝出席，展現向心力！

演洪都拉斯媳婦的陳仙梅則透露，馮凱每天都在改劇本，壓力大到回家暴哭。再加上這次要演潘奕如的女兒，實際上她比潘奕如還大3歲，陳仙梅說，為此她還首度做了醫美療程，音波、電波，保養的導入儀通通都來，花了10萬元以上。

活動高潮落在「萬家豆腐」的驚喜演出，由宮美樂跟錦雯創作的歌曲「豆腐媽媽」，帶領家族成員大跳「豆腐媽媽舞」，活力四射的表現瞬間點燃現場氣氛，大家更是一起全場跳起來，展現勢在必行的奪冠信心。