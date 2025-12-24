《豆腐媽媽》慶首播收視開紅盤！曾智希驚曝差點「第1集就殺青」

曾子益、曾智希一起被驚喜慶生。（民視提供）

民視新8點檔《豆腐媽媽》昨（23日）晚首播，首集平均收視衝出3.13亮眼成績，穩坐全台收視冠軍寶座，24日中午於民視攝影棚舉辦「開盤豆花慶功」。現場包括洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、于浩威、曾智希、吳政澔、張倩、吳鈴山、郭忠祐、李運慶、馬國弼、宮美樂、羅子惟、王晴等演員齊聚，品嚐熱騰騰的豆花，象徵「甜甜開盤、好運開播」。

慶功會現場同時為12月壽星曾子益、曾智希驚喜慶生。曾智希透露，開拍初期差點在第一集就「殺青」，原來是劇情安排曾子益必須急剎車救她，場面險象環生；曾子益日前受訪就曾表示，他為了這場戲特別去考重機駕照，今笑說自己真的是要用生命保護女主角，兩人逗趣互動引發全場大笑。

廣告 廣告

洪都拉斯發表收視冠軍感言。（民視提供）

從《好運來》接著演《豆腐媽媽》的藍葦華表示，很榮幸能見證兩部作品的榮耀交替；陳仙梅則笑說，大家聚在一起看首播、討論劇情的氛圍，就像真的家人一樣團結。蘇晏霈跟王晴預告接下來女性角色的衝突將更為激烈，展現演技張力。

洪都拉斯這次角色幾乎是本色演出，他希望透過「嘮叨的長輩」形象，讓觀眾體會那份笨拙卻真誠的愛。吳鈴山形容自己角色如「見不得光的老鼠」，是極具挑戰的小人物故事，看完首播只有對家人滿滿的歉意！

《豆腐媽媽》歡慶首播收視冠軍。（民視提供）

民視總經理廖季方親自到場勉勵劇組，謝謝幕前幕後工作人員一起打拼，總製作人黃錦鳳，則將功勞歸於導演馮凱、編劇葉鳳英團隊及全體幕前幕後人員，期許收視率一路長紅。

更多中時新聞網報導

志玲姊姊應援籃球 預告送親簽年曆

BWF年終賽》周天成意外開胡 男女雙三連敗淘汰

2025十大娛樂新聞回顧》坣娜牽尪手長眠享年59歲