《豆腐媽媽》才傳墜落意外！林依晨驚爆拍戲「折脖子」 吳震亞曝意外「被拉繩索重摔」

吳震亞是武術指導出身，透露20多年前拍戲還沒有具備工安意識，許多意外發生令人觸目驚心。董孟航攝

導演錢人豪今（10）日率領演員莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強等人，盛大出席全新影視計畫《隧道大逃殺》前導影片發布會。因《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚從4樓高墜落防護措施不足，造成顱內出血、面部骨折，曾擔任多部影視作品武術指導的吳震亞表示，過去工安意識不佳，加上想模仿港片拍攝方式，連林依晨都因為吊鋼絲折到脖子，讓他心有餘悸。

《隧道大逃殺》獲得文化部補助，在AI虛擬攝影棚拍攝，導演錢人豪強調，這樣的拍攝方式能有效降低撞車、跳樓等高危險動作的風險，九孔更在一旁發揮幽默本色，笑稱劇組防護滴水不漏，「我們保險保很高，連狗都有保險。」

吳震亞憶林依晨被踢飛折到脖子 驚恐考取急救執照防萬一

武術指導出身的吳震亞，在現場回憶起早年拍攝環境的不易。他透露過去受早期港片拍攝方式影響，動作場面往往伴隨高風險，更驚爆一段令人捏把冷汗的往事，當時林依晨拍攝《空手道少女組》時，「記得以前有一次拍林依晨被踢飛，後面用一條繩索拉住他製造飛起畫面，沒想到大家用力往後一拉，林依晨脖子就折到了！」

因此為了保護自己與後輩，吳震亞甚至去考取了專業急救員執照，隨時準備應對突發狀況。他坦言，過去的拍攝環境往往是在搏命，現在則會不斷提醒自己在動作場面中提高警覺，希望透過科技與經驗的結合，讓「武打」不再等於「受傷」。

導演錢人豪新計畫《隧道大逃殺》找來九孔演出盲人角色。董孟航攝

莊凱勛憶20年前玩命拍戲 虛擬攝影棚天崩地裂「壓迫感超真實」

視帝莊凱勛也感觸良多，指出20年前拍戲時，國內工安制度尚未完善，演員往往得在防護不足的情況下親身上陣。他語氣沉重表示：「每一次事故都是遺憾，但大家其實都很努力在保護演員。」他表示《隧道大逃殺》採用的虛擬攝影技術，讓拍攝環境安全許多，不用真的去冒生命危險。

莊凱勛參演錢人豪導演的新片《隧道大逃殺》。董孟航攝

莊凱勛更分享，在虛擬棚演出變得更加直覺，不用再對著綠幕乾演，因為「天崩地裂就在眼前，那種壓迫感非常真實。」目前《隧道大逃殺》除了5分鐘前導片花費400萬元外，未來更計畫開發電影、10集影集及直屏劇，採多平台方向發展。



