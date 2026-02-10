《豆腐媽媽》才爆意外！吳震亞目睹「林依晨遭勒脖折到」飛出去

電影《隧道大逃殺》前導片發佈會。（圖／劇匯文創）





《民視》八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚在1月20日拍戲時從高樓墜下，導致他顱內出血、面部骨折、牙齒碎裂住院近20天，送醫當天還吐了一整晚血；嚴重工安意外引起外界高度關注，吳震亞今（10）日出席電影《隧道大逃殺》前導片發佈會，透露曾目睹林依晨拍攝爆發意外現場。

吳震亞出席電影《隧道大逃殺》前導片發佈會。（圖／劇匯文創）

由錢人豪執導的電影《隧道大逃殺》，結合「夢想虛擬攝影棚」與先進的AI特效技術，集結金獎影帝莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強、梁以辰及李沛旭聯合演出，今日發佈首波震撼前導片；錢人豪表示，使用虛擬攝影棚拍攝能有效降低撞車、跳樓等特技動作的風險，九孔打趣表示：「我們保險保很高，連狗都有保險！」關注工安議題。

九孔寫春聯送給眾人。（圖／劇匯文創）

莊凱勛出席電影《隧道大逃殺》前導片發佈會。（圖／劇匯文創）

吳震亞擁有急救員執照，與林依晨合作過電影《空手道少女組》：「記得以前有一次拍林依晨被踢飛，用繩索拉，脖子就折到了！」因而提醒自己在拍攝動作場面時一定要提高警覺。莊凱勛則說，20年前拍戲時工安制度尚未完善，如今有了科技棚讓拍攝相對安全很多：「每一次事故都是遺憾，但大家其實都很努力在保護演員。」



