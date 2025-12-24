"豆腐媽媽"收視率開紅盤! 洪都拉斯.藍葦華等演員齊慶祝

生活中心／陳佳侖 、董子誠 新北報導

民視八點檔"豆腐媽媽"，昨天剛播出，收視就開紅盤，更坐穩八點檔收視冠軍寶座，今天演員洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益等重重星齊聚慶祝。

馮凱導演與洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益等實力派演員，一字排開，歡慶新作品"豆腐媽媽"一播出，就拿下亮眼成績。

八點檔「豆腐媽媽」收視率開紅盤！ 洪都拉斯、藍葦華等演員齊聚慶祝

演員 洪都拉斯。（圖／民視新聞）演員 洪都拉斯：「我希望因為家裡面爸爸的那種愛心，希望能夠勾起大家，對家庭的一種觀念。」

廣告 廣告

演員 蘇晏霈：「昨天我們一家人就是在線上，都是從頭到尾一直討論到結束，都覺得非常好看，然後真的很辛苦，幕前幕後的所有工作人員。」

演員們大嗑豆花慶祝，攤開23號晚間八點檔收視，"好運來"以3.49%完美收尾，豆腐媽媽首播，更開出3.13%超高收視率，雙雙奪下八點檔時段冠軍寶座，而12月恰巧也是演員曾子益、曾智希的生日，劇組貼心準備蛋糕慶祝。

演員 曾子益：「我真的很謝謝導演，因為導演常在看我表演的時候，有時候我們自己有盲點，他會很細膩的，找到我們可以更進步的地方，接下來這個豆腐媽媽，收視率越飆越高。」

演員 曾智希：「我希望我們好運來（豆腐媽媽）的收視率，可以趕快破四，因為曾子益要裸體，豆腐媽媽，對不起是豆腐媽媽。」

八點檔「豆腐媽媽」收視率開紅盤！ 洪都拉斯、藍葦華等演員齊聚慶祝

民視總經理 廖季方。（圖／民視新聞）

現場氣氛喜上加喜，民視總經理廖季芳，更親自現身為劇組演員勉勵。

民視總經理 廖季方：「通常在前一檔跟後一檔之間，會有一點落差，然後再慢慢往上爬，但是我們今天不一樣，我們創造一個新的紀錄，就是我們在後續，接檔就能夠，以很小的一個差距承接下來。」

感謝幕前幕後所有同仁的努力，期待未來每一集都能再創佳績。

原文出處：八點檔「豆腐媽媽」收視率開紅盤！ 洪都拉斯、藍葦華等演員齊聚慶祝

更多民視新聞報導

兩隻老虎好奇怪？要一千給十萬的內幕驚天爆！《豆腐媽媽-EP2精彩片段》

Kep1er 一年來台三次！震驚台粉「韓文太好」 演唱會唱到不想走

一分鐘就能賺進百萬的最美銷冠，聽說霸寵嬌夫有一套？《豆腐媽媽-EP2精彩片段》

