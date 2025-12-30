四季線上／韋冠宇 報導

八點檔《豆腐媽媽》播出至今佳評如潮，劇中陸續加入新角色，增添更多火花與戲劇張力；男星胡鴻達公開宣布也即將演出，並曝光戲裡的華麗造型，預期和許多要角都有精采對手戲，引發網友更期待後續發展。

胡鴻達上次參與的民視八點檔為2021年6月上檔的《黃金歲月》，自從該檔殺青之後，近四年終於再次進駐八點檔；胡鴻達在社群曝光身著筆挺西裝的新造型，表示即將飾演「愛家房屋」的最高負責人「邱總」，於近期登場。

圖片來源／胡鴻達hungta 臉書粉專

愛家房屋為《豆腐媽媽》目前僅次於萬家的重點場景，串聯起許多重要角色，劇中透露邱總與王正豪（吳皓昇 飾）有過節，可預期日後不只和他，包括蘇晏霈、陳仙梅、羅子惟、張世賢等都會有對手戲，可望擦出亮眼的火花。

《豆腐媽媽》新角色再+1！胡鴻達睽違4年再戰民視八點檔 造型搶先曝光

📣【民視頻道】20：00《豆腐媽媽》全台首播📣

