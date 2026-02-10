《豆腐媽媽》替身冒後遺症！「吞藥苦撐」淚問未婚妻：怎麼會這樣…

娛樂中心／綜合報導

民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生嚴重工安意外，替身演員蘇德揚上月22日依劇情需求自高台跳下，卻意外墜地重傷，直到本月8日才正式出院。蘇德揚未婚妻Rena今（10）日透露，蘇德揚因為頭部受到重擊，狀況還是不太好，起床都需要旁人攙扶。

Rena更新蘇德揚恢復現況。（圖／記者鄭孟晃攝影）

蘇德揚返家休養後狀況仍不佳，經常有頭暈、臉部麻痺及手部疼痛的狀況，還曾一度泛淚問未婚妻「怎麼會這樣？」Rena表示，蘇德揚已有18年的替身經驗，這是第一次遭遇如此嚴重的傷勢，如今不僅承受巨大的痛苦，還必須依賴強力藥物控制腦壓，讓她非常心疼。

廣告 廣告

蘇德揚進入演藝圈已18年。（圖／翻攝自Threads）

蘇德揚意外墜樓重傷事件曝光後，引發演藝圈對拍攝安全的強烈關注。勞動部長洪申翰7日也終於針對此事件發表聲明，表示經過確認後，確定該替身演員沒有勞保及災保，勞動部將依法開罰民視，並表示後續將與文化部、影視產業及工會共同研議，強化高風險拍攝作業的安全防護與預防措施，落實相關保障機制。

更多三立新聞網報導

「我再ven一次」爆紅！大S竟是「vei什麼」始祖 模仿汪小菲片段被挖出

不是阿妹＋Jolin！A-Lin藝名「都市傳說」真相曝光 本尊親自解答

金鐘新人借屍還魂追兇！目睹兇手真面目遭槍擊 幕後藏鏡人現身了

《何百芮》辦收官派對！阿Ken人形立牌超搶戲 鍾瑶放話：演到第十季

