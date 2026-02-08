《豆腐媽媽》替身出院了！家屬提3項聲明控劇組消失 萬星傳播回應了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

民視8點檔《豆腐媽媽》一名蘇姓替身演員1月底因拍攝墜樓戲，導致頭部重創，家屬事後更控訴劇組片場安全措施不足、沒有幫忙保保險等。而今（8）日蘇姓替身演員的未婚妻透露，蘇姓替身演員已經出院，同時提出三點聲明，至於萬星傳播也再度回應了。

蘇姓替身演員已經出院。（圖／資料照）

蘇姓替身演員的未婚妻在社群網站上寫下：「他瘦了、也憔悴了許多、臉上也留下了疤痕，將近二十天的日子漫長又艱難，但我們沒有倒下，因為一路都有溫柔的你們在背後扶持。每一句關心、每一次祈禱、每一份陪伴，我們都牢記在心。」隨後提到，有關拍攝現場的安全，演員是在拍攝現場依照劇組指令完成動作，「並無能力改變或承擔現場安全配置。現場安全防護措施，依法及實務上應由製作單位負責。」

至於後續的照護，20日事發後演員被送到急診，21號到27號都住在ICU，直到27日轉到普通病房，由家屬自己安排病房及看護，劇組則到2月3日才送來蘋果禮盒，2月6日支付部分醫療費用，「並無支付看護費與急診費。」蘇姓替身演員的未婚妻說：「我們感謝社會各界的關心，亦希望透過此聲明讓大家了解事實真相。真實的聲音不會被淹沒，我們希望每一位演員與工作人員都能在安全、被尊重的環境下工作。希望此事件能成為提醒，讓拍攝安全、職業防護成為必備的制度與規範，也讓每位工作人員的安全與健康被重視。」

蘇姓替身家屬聲明。（圖／翻攝自Threads）

對此，稍早製作單位萬星傳播也做出回應，「製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。」對於蘇姓替身演員的未婚妻聲明所提及的「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符，由於當下蘇姓替身演員自桃園轉送至新北就醫，身上未攜帶健保卡，「相關自付額約近新台幣 20,000 元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付。」因此並非外界「僅支付部分醫療費」且後續已在今（8）日中午接獲仍有未補齊款項及程序時，就完成轉帳並全數付清。

有關後續照護費用的認知差異，萬星傳播解釋，目前外界所指稱的「部分醫療費」實際上為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身，「此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。」最後，萬星傳播表示，他們尊重家屬的感受也理解對方承受的壓力，因此從未迴避責任，更不希望言變成對立或口水戰，「誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在『人』本身，而非輿論攻防。希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。」

萬星傳播回應全文：

針對近日外界關心之相關說法，製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。

一、關於醫療費用說明

所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符。

事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近新台幣 20,000 元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。

此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。

二、關於款項補齊時間點

今日（2/8）中午 12:17 接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即於 12:41 完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。

三、關於後續照護費用的認知差異

目前外界所指稱的「部分醫療費」，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。

四、我們的立場

我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。

誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在「人」本身，而非輿論攻防。

希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。





