《豆腐媽媽》替身出院再發聲：無人探視 製作方公開匯款明細打臉

【緯來新聞網】民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生蘇姓替身演員墜落意外，引發各界對拍片工安的高度關注。蘇姓演員出院返家後，透過Threads發表3點聲明，質疑劇組安全配置與保險責任，製作單位萬星傳播隨即於今日（8日）發表4點最新聲明，澄清已全數付清醫療費，更公開付款明細。

蘇姓演員出院後，家屬再度對外發聲。（圖／翻攝自threads）

蘇姓演員與家屬在聲明中直指，專業替身在現場僅能依據劇組指示執行動作，無權決定現場的安全配置，因此規畫與執行的規畫責任應由製作單位負擔。家屬更控訴，演員在加護病房期間未見劇組關心，且急診與看護費皆由家屬先行處理，要求電視台說明事故後的實際照護內容，不希望事件被簡化，呼籲改善職業防護制度。



萬星傳播則強調，所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符，並表示，「蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的『僅支付部分醫療費』」，除了公開款項補齊時間點外，萬星傳播也喊話：「不希望事件演變成對立或口水戰。」

廣告 廣告

蘇姓演員出院後，家屬再度對外發聲。（圖／翻攝自threads）

萬星傳播回應：



針對近日外界關心之相關說法，製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。



一、關於醫療費用說明

所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符。

事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近 新台幣 20,000 元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。

此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。



二、關於款項補齊時間點

今日（2/8）中午 12:17 接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即於 12:41 完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。



三、關於後續照護費用的認知差異

目前外界所指稱的「部分醫療費」，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。



四、我們的立場

我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。

誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在「人」本身，而非輿論攻防。



希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。

更多緯來新聞網報導

匯上百影人推創新兒少節目 小公視攜富邦文教基金徵案開跑

坐輪椅也要合唱蕭煌奇 周思潔錄音期不慎摔斷腿