《豆腐媽媽》替身出院後對未婚妻悲喊5字 驚曝3部位後遺症！18年經驗第一次受重傷

蘇德揚曾拍攝廣告。翻攝Threads

民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚拍攝時從高處墜落，重傷進ICU，8日已出院返家休養，未婚妻Rena在社群上發文透露現況，「爸爸（指蘇德揚）現在起床需要攙扶，頭很暈，很漲、臉很麻，很酸，手疼痛，沒力，但他真的很堅強——他醒了。」

蘇德揚似乎不知道發生什麼事，Rena對他說：「你撞到頭了，不怕不怕，我在這裡。你專心養好身體，其他交給我。」而蘇德揚眼眶泛紅，低聲問：「怎麼會這樣？」Rena嘆：「這不是他第一次當替身，這18年的經驗，第一次受這麼重的傷。」

Rena文中並形容：「他一直都是那個充滿陽光的男孩，世界裡只有舞台、挑戰和笑容。現在，他需要慢慢休息、慢慢醒來。等他更清醒後 ，他會知道大家都為他在集氣。」、「此時此刻我們是最幸運的，世界這麼大，有你有我。」

未婚妻分享蘇德揚過去工作畫面。翻攝Threads

製作單位強調已付款完成：認知有落差

Rena一度控訴劇組對蘇德揚不聞不問，僅分別於3日送蘋果禮盒、6日支付部分醫療費用，「並無支付看護費與急診費。」而《豆腐媽媽》製作公司萬星傳播則又發聲明表示：「蘇先生出院時之醫療費用總額為62,633元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的『僅支付部分醫療費』。」

至於後續看護費，萬星傳播也說，已於8日下午完成轉帳，並解釋：「目前外界所指稱的『部分醫療費』，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。



