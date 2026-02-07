《豆腐媽媽》替身命危！好友男星痛罵劇組哭喊：人命這麼不值錢嗎？
記者蔡維歆／台北報導
民視八點檔《豆腐媽媽》發生工安意外，替身演員蘇德揚1月20日在桃園市蘆竹區拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」，但家屬與民視的說法出現落差，隨著墜地影片曝光，引起網友熱議。連日來不少男星公開聲援，曾演電影《器子》的吳承洋深夜氣憤發文：「到底我們還要忍受多久？」
吳承洋透露與蘇姓傷者有深厚交情，「他是我從小到大的學長，看到他摔下來的影片以及在加護病房的照片，真的心痛到流淚」。他在文中感嘆，想到兩人一路走來面對這樣的環境，卻總是換來這樣的對待，直言：「到底我們還要忍受多久？看到後續的處理態度真的是吐血，令人氣憤不已。」最後更語氣沉重地喊話：「人命在你們眼裡真的這麼不值嗎？」
而蘇德揚好友、金馬影帝莫子儀事發後也在臉書上發文：「很難過發生這樣不應該發生的意外。德揚是我的好友，也是一位認真努力的好演員，很難過發生這樣不應該發生的意外。支持工會聲明，也希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過。希望往後台灣影視產業，不要再發生這樣的事情。」
