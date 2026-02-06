「豆腐媽媽」替身墜地意外 周遊幫兒子馮導說話：他只是導演 應有人負責

記者倪有純攝

馮凱執導的「豆腐媽媽」發生替身演員墜地意外，住院七天今天出院，資深製作人周遊今天出席演藝人員春節聯歡餐會，提及兒子馮凱執導的「豆腐媽媽」發生替身演員墜地意外，針對這起意外，周遊坦言，不清楚民視那邊的處理與事件經過，不過也說希望製作單位、政府要對演員有保障。她過去製作戲劇一定會幫所有演員、替身買保險。

周遊、李朝永、李志希等人今天出席「中華民國關懷演藝人員基金會」舉辦的春節聯歡餐會，周遊被問到兒子馮凱執導的「豆腐媽媽」發生替身墜地意外，她表示，過去她拍戲一定都會買保險，尤其是替身演員，也會特別注重安全防護，畢竟他們當年大多拍武俠片。

說起兒子馮凱製作這部「豆腐媽媽」，周遊也告誡馮凱，「現在景氣這麼差，拍戲題材不要圍繞在打打殺殺上，要拍一些有教化性、家庭溫和的戲劇。」

除了講到兒子，周遊出席餐會見到一些老朋友，也使她感性流淚說：「一年一年過去，大家都老了，再忙再辛苦也一定要留時間見見老友，見一次面賺一次，見一次少一次。」

談起拍攝現場的防護措施，參與餐會的李志希也分享當演員的視角，過去拍攝武打對手戲時斷過手指和肋骨，當時和對手一個姿勢不對，拉扯間手指就斷了，除了斷指，李志希的肋骨也被撞斷3根，「從醫院看完回來，導演問我還可以嗎，我說還行，他就回我說吃完飯就繼續拍，所以演員真的是要很有韌性、耐性的。」