《豆腐媽媽》替身墜地意外！家屬收病危通知 怒控電視台高層：一句對不起都沒有

民視連續劇《豆腐媽媽》近期傳出替身演員在拍攝現場墜樓，造成顱內出血，甚至發出病危通知的意外；儘管民視事後發聲回應，表示在第一時間已立刻安排傷者就醫，也已向家屬明確表達會承擔所有醫療費用。但家屬6日凌晨再發文控訴，從事發到現在，民視沒有任何一名高層來院關心，也未派人了解情況，消極的處理態度讓家屬感到心寒。

民視連續劇《豆腐媽媽》近期傳出替身演員在拍攝現場發生墜樓意外。（圖／民視提供）

家屬在社群平台上發文指出，從父親住進加護病房至今，沒有任何民視高層來醫院關心，「外景導演說要來，但一直沒到，唯一出現的，是小小助理，帶了六顆蘋果作『賠償』嗎？」家屬無奈表示，他們不懂產業規範，也不懂拍攝安全標準，對於後續安全責任、保險、流程，至今仍有許多疑問。

廣告 廣告

家屬氣得指控，從收到父親病危通知那刻，他們歷經了10幾天的煎熬，看完民視的聲明感到相當心寒，「從事情發生的第一刻起，高層完全沒有介入，也沒有人來了解真實情況，而是讓我們孤單地面對這一切。對工作安全漠不關心，對受傷的演員毫無關懷，一句『對不起』都沒有。這樣的行為，是對人性與責任的極度漠視，是一家電視台不應允許存在的惡行」。

替身演員家屬出面控訴民視漠不關心。（圖／翻攝FB 台北市電影戲劇業職業工會 ）

針對替身演員發生意外一事，民視在5日發聲表示，該名替身演員當時是依照劇情需求從高台跳下，儘管現場已按安全規格加強鋪設海綿墊，但演員落地瞬間因反作用力彈出海綿墊保護範圍，導致臉部受傷。民視強調，製作單位在意外發生第一時間已立即安排傷者就醫，並全程陪伴治療過程。對於後續處理，民視已向家屬明確表達將承擔所有醫療費用，包含傷病期間的收入損失補償、未來復健費用，以及適當的精神撫慰金。

目前民視正等待家屬提供後續狀況與相關資料及具體要求，承諾在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。最後，民視也強調劇組未來將對拍攝環境實施更嚴格的安全把關措施，避免類似情況再度發生。

延伸閱讀

沈玉琳停工半年傳好消息！好友潘若迪證實下週出院 曝兩人約定

沈玉琳結束4療程「確定可以返家過年」 計畫復工時間曝光

許純美驚人通告費曝光 趙正平昔「喝嗨失控」竟拿折疊椅砸梁赫群