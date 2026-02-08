《豆腐媽媽》替身墜地重傷！家屬控僅「支付部分費用」製作公司：溝通落差有誤解

民視八點檔《豆腐媽媽》近期爆出工安意外，上月20日一名替身演員拍攝從鷹架墜落的戲時，疑似因防護墊面積不夠大，導致他頭部直接撞擊水泥地面。 圖：翻攝自台北市電影戲劇業職業工會FB

[Newtalk新聞] 民視八點檔《豆腐媽媽》日前拍攝期間發生嚴重工安意外，替身演員蘇德揚在演出從高處墜落的橋段時，因劇組未確實架設防護措施導致其直接撞擊地面，傷勢嚴重。事後家屬更指控劇組僅支付部分醫療費用。對此「萬星傳播」製作公司於今(8)日發聲明回應。

八點檔《豆腐媽媽》日前拍攝工地戲時因未做好防護措施，導致替身演員蘇德揚自高處墜落重傷，事後其未婚妻更在社群表示，遭劇組及民視電視台漠視，劇組也被證實未依規定投保勞工保險及職災保險。今日蘇德揚未婚妻再度發聲，指出製作單位僅支付部分醫療費用，未包含看護與急診相關支出。

廣告 廣告

製作公司「萬星傳播」針對醫療費用爭議指出，事故發生後，蘇姓替身演員自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，產生約2萬元自付額，該筆費用已由製作單位先行處理，後續補齊健保卡後亦有退費。此外，蘇姓替身演員出院時的醫療費用總額為6萬2633元，亦由製作單位完成繳付，強調並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。

至於尚未完成款項程序一事，萬星傳播表示，今日中午12時17分接獲統籌通知仍有款項未完成流程後，隨即於12時41分完成轉帳並全數付清，相關紀錄皆可查證。萬星傳播說明，對於家屬所指的「部分醫療費」，實際多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身，雙方因認知與溝通落差產生誤解，並非刻意推諉或不處理。

萬星傳播強調，製作單位尊重家屬感受，也理解其所承受的壓力，從未迴避責任，盼外界能在完整資訊下理性看待事件，避免對立，讓當事人安心休養。















查看原文

更多Newtalk新聞報導

新北永和街頭驚傳警匪追逐 警連開4槍攔贓車逮3人

民視豆腐媽媽替身演員受傷案引發爭議 勞動部指這2大缺失要開罰