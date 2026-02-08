《豆腐媽媽》替身墜地重傷 洪申翰諾：加強落實影視拍攝風險管理

《豆腐媽媽》拍攝發生替身演員墜樓的意外。（圖／翻攝台北市電影戲劇業職業工會臉書）

近日因1980年懸案「林宅血案」被拿出翻拍電影《世紀血案》一事，以及民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚拍攝墜樓戲發生意外重傷，引發社會高度關注。而勞動部長洪申翰日前發聲指「林宅血案」被重構對待讓他睡不著，被網友痛批「有演員摔重傷卻沒關心」，對此，洪申翰親回應表示「有違法就開罰，勞動部的態度非常清楚。沒有模糊空間」。

洪申翰7日凌晨在Threads發文指出，「即便身體實在很累了，但一想到『林宅血案』可能被那樣重構對待，就無法停止地翻來覆去難以入眠」。貼文曝光後隨即遭網友砲轟，紛紛表示「民視員工意外案你有難以入眠嗎」、「民視演員出事，你連出聲都沒有，一個電影你睡不著」、「一個演員摔重傷不關心一下嗎？」

對此，洪申翰當天晚間回應表示，這幾天大家很關注的《豆腐媽媽》替身演員職災案，勞動部與職安署都很密切的掌握，強調「有違法，就開罰，勞動部的態度非常清楚。沒有模糊空間」，並直言這件職災意外經過地方政府檢查，的確是「未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險之措施」，已違反職業安全衛生設施規定，將依職業安全衛生法裁罰；至於是否還有違反其他職安法的規定，目前也積極調查中。

洪申翰進一步提到，勞動部過去和台北市電影戲劇業職業工會合作，早已訂定「影視業職業災害預防指引」，為協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變，但也坦言在這個案件後需要進一步檢討，必須更加落實影視拍攝作業的風險管理與防護機制，因此已經與文化部李遠部長聯繫，接下來會盡快邀集影視界和工會研議，針對高風險拍攝作業的安全防護和預防，應該要提出強化管理的措施。

勞動部7日上午發聲明表示，劇組未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危的之措施，違反職業安全衛生設施規則第224條第2項規定部分，將依職業安全衛生法裁罰。另查罹災者目前無投保勞工保險及勞工職業災害保險，雙方關係由桃市處持續派員釐清。

