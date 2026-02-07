《豆腐媽媽》替身墜樓事件！民視高層神隱 慰問寒酸僅六顆蘋果+6000元

記者林宜君／台北報導

替身演員的意外讓人心驚，也揭露了拍攝現場安全的隱憂。民視8點檔《豆腐媽媽》替身墜樓事件，不只牽動家庭，也引爆演藝圈對專業替身安全的關注。Rena表示，目前暫無提告，但若民視持續迴避，將不排除採取法律行動。Rena要求民視公開道歉、重視專業替身安全，並主動負責復健理賠。Rena批評，迄今民視唯一出現的助理只送了六顆蘋果與6000元慰問金，結清部分醫療費用，但約8、9萬元看護費仍未支付。

Rena批評，迄今民視唯一出現的助理只送了六顆蘋果與6000元慰問金，結清部分醫療費用，但約8、9萬元看護費仍未支付。（圖／Rena提供）

民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚於上月20日拍攝工地動作戲時，不慎自高樓墜下，造成顱內出血，被緊急送入加護病房治療。家屬近日公開控訴，指劇組未為蘇德揚投保完整保險，也對傷者照顧不周。萬星傳播昨（6日）回應，強調「有保險」，並公開與家屬協商理賠的過程。

民視最新聲明。（圖／萬星傳播提供）

然而，蘇男未婚妻Rena再次出面表示不滿，批評民視高層至今神隱未正式道歉，僅派助理送來六顆蘋果慰問。Rena透露，原本兩人今年計畫結婚，因這起意外婚期被迫延後，生活與工作節奏也遭打亂。Rena指出，「拍攝現場是沒有任何的武術指導」、「特技替身不是現場安全人員，安全應由現場維護」、「現場六位工作人員虛有其名，不知道如何保護替身演員」、「1/20送醫、1/21陪伴大約30分鐘」、「1/22-2/6 期間僅來送過六顆蘋果（20分鐘）」。

Rena透露，原本兩人今年計畫結婚，因這起意外婚期被迫延後，生活與工作節奏也遭打亂。（圖／翻攝自臉書）

對於家屬指控「沒保險」，萬星傳播澄清，劇組已為演員投保雇主意外責任保險，並積極與家屬溝通理賠事宜，保險申請需相關單據與診斷證明。民視也表示對事故深感遺憾，劇組第一時間將傷者送醫，並提供最大協助，6日已前往醫院協助家屬付清醫療費用並申請保險理賠。公司內部亦已檢視拍攝及工作安全流程，強化現場管理機制，以避免類似事故再次發生。

