《豆腐媽媽》替身墜樓出院後「頭痛臉麻感嘆」 未婚妻吐心境

替身演員蘇德揚聽聞安慰眼眶泛紅，未婚妻吐醫療款項內幕。（圖／Rena提供）

八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚1月拍攝墜樓戲時不慎發生意外，隨後送醫急救並在醫院待了近20天，直到本月8日才出院返家休養。然而，蘇德揚仍感到頭痛、手無力，甚至因為未婚妻一句安慰，他不禁紅了眼眶感嘆：「怎麼會這樣？」

蘇德揚未婚妻10日發文提到，蘇德揚現在起床需要攙扶，頭很暈、很漲，臉很麻、很酸，手疼痛、沒力，但他很堅強地證明自己醒了。未婚妻怕他擔心，常常會握緊他的手溫柔說：「你撞到頭了，不怕不怕，我在這裡。你專心養好身體，其他交給我」，使蘇德揚眼睛瞬間變紅，低聲感慨：「怎麼會這樣？」

蘇德揚8日終於出院返家。（圖／Threads@hoppychamp）

未婚妻進一步表示，蘇德揚不是第一次當替身，只是從業18年來，第一次受這麼重的傷，不禁心疼坦言：「他一直都是那個充滿陽光的男孩，世界裡只有舞台、挑戰和笑容。現在，他需要慢慢休息、慢慢醒來。等他更清醒後，他會知道大家都為他在集氣。此時此刻我們是最幸運的，世界這麼大，有你有我。」

此外，未婚妻8日發表3點聲明，包含還原劇組慰問過程、呼籲重視拍攝現場安全等，但關於醫療費用的負擔責任，未婚妻強調：「對家屬而言，費用並非核心，我們更期盼貴單位能真誠重視此事件的本質。我們身為和平愛好者，由衷希望貴單位能藉此機會，重新、嚴謹地檢視整體作業流程是否合宜？唯有透過制度的完善，才能避免未來造成其他額外的傷害，守護每一位合作者的安全與尊嚴。目前受傷者仍處於極大的痛苦中：進食困難、行動不便，且需依賴強力藥物控制腦壓。我們珍惜生命，也珍惜與各位的緣分，希望這份痛苦能換來更有意義的改變。」

