《豆腐媽媽》替身墜樓出院2天！冒後遺症「吞藥控制腦壓」 淚問未婚妻：怎麼會這樣

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

民視八點檔《豆腐媽媽》在上月1月20日發生重大工安意外，37歲替身演員蘇德揚在拍攝墜樓戲份期間，自四節高的高台墜落，頭部重擊地面，重傷昏迷，住院期間更一度傳出病危通知。事發至今，蘇德揚已於本月8日正式出院，其未婚妻Rena今（10）日透露，由於蘇德揚頭部遭受重擊，目前狀態仍不佳，並出現後遺症，讓Rena頗為心疼。

蘇德揚在上月1月20日自四節高的高台墜落，於本月8日正式出院返家。（圖／翻攝自Threads）

民視《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚的未婚妻Rena今日透露，蘇德揚在8日正式出院返家後，由於頭部曾重擊地面，仍不時感到頭痛、手無力的情形，起床仍需要人在旁攙扶；此外，還有頭暈、臉部麻痺及手部疼痛等後遺症，甚至必須依賴強力藥物控制腦壓，讓她相當心疼。

廣告 廣告

儘管健康情況不佳，蘇德揚仍展現堅強意志持續恢復，不過每當Rena溫言安慰，「不怕不怕，我在這裡，你專心養好身體，其他交給我。」蘇德揚總止不住淚水感嘆：「怎麼會這樣？」

此外，勞動部長洪申翰在7日針對此次工安事故發生表示，經過確認，蘇德揚替身演員勞保、災保皆無，勞動部已確定開罰，後續將跟文化部、影視界、工會研議如何強化管理高風險拍攝作業的安全防護及預防，落實相關防護機制。

更多FTNN新聞網報導

《豆腐媽媽》替身2樓墜落頭撞地！遭控沒保險、冷血 民視駁：「已付清醫藥費」會全面檢討

《豆腐媽媽》替身出院了！家屬提3項聲明控劇組消失 萬星傳播回應了

《豆腐媽媽》替身高台墜落勞保、災保全無！勞動部開罰 民視緊急回應了

