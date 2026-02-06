《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！未婚妻控民視只給6千 提三點訴求

【緯來新聞網】37歲蘇先生因拍攝民視8點檔《豆腐媽媽》配合劇情需從高樓墜落，跌出海綿範圍發生工安意外，未婚妻Rena控訴民視漠視拍攝時的安危，以及不聞不問也沒替演員保險，今（6日）臨時在新莊台北醫院開記者會提出三點訴求，並問民視當初有專業人士要求設置安全人員在旁，但是卻被劇組拒絕「給我個明白」。

Rena（左圖）公布蘇先生受傷照（右圖）。（圖／娛樂中心攝、未婚妻提供）

Rena今受訪時情緒平靜，透露蘇男已經辦理出院手續，但下午還得繼續檢查，回憶整起事件，她不滿：「整件事情的疏失，家屬照料過程是否有給到資源，是一個很大的問號。我的感受，如同發文，他們當下有包6千元紅包，解決了我吃飯、停車、濕紙巾費用。」她表示醫療費用加看護費近10萬元，民視已經結清部分醫療費用，因為付款的人身上現金不足，剩看護費還沒付清。



有一說法是，蘇男本身是保險公司黑名單，是劇組送保後才發現，導致他無法保個人險但有團險，Rena不解為何有這種狀況，且前一周才出國也有保旅平險，但是工作跟旅遊險可能會不同，她再說，蘇男本身有保險，但不曾因工傷事件出險過。



另外，她表示拍攝現場有位大哥提醒因動作危險，需要有請專業安全人員看著，但是劇組拒絕此提議「是因為金費問題嗎？還是有什麼原因，只讓助理在旁邊顧，希望民視給我一個明白」。在住院的17日，加護病房待了7天，她說：「我沒有遇過這種事情，不知道負責的定義是什麼，以為應該有專門的人員來對接，但他們只是要我給他們一個數字。」



她透露，蘇先生的生心理上都受創，「他非常恐慌，眼睛睜開就好緊張，不知道為何身體不能動，他完全忘記那一剎那不知道發生什麼事，只記得在急診室吐了4大袋血」。Rena自稱是和平愛好者，並沒有想要提告，除非民視沒達成他們的訴求，「民視公開道歉；好好重視工安問題，不要忽略演員安危；後續的復原和理賠的部分請他們要主動積極，而不是都用被動拖延的態度」。

