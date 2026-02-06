《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片曝光！ 頭重擊水泥地...工作人員尖叫

蘇姓武行在拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》時發生意外。（翻攝自臉書台北市電影戲劇業職業工會）

民視熱播八點檔《豆腐媽媽》驚傳嚴重意外！蘇姓武行於1月20日在桃園蘆竹拍攝現場，疑因安全防護措施不足，不幸從四節高台重摔墜地，造成頭部重傷、腦內出血，一度陷入昏迷並簽下病危通知單。台北市電影戲劇業職業工會今（6日）發出嚴正聲明，痛批電視台與製作公司態度消極、推諉責任，並強調「安全不是成本，而是最基本的人命底線」。

高台墜落頭部重創！家屬心碎：17天沒見到爸爸

這起意外發生在1月20日，當時蘇德揚正在進行動作戲拍攝，卻在缺乏有效防護的情況下從高處墜落。蘇德揚送醫後在加護病房治療整整7天，期間醫師多次告知病況危急。雖然目前已脫離險境轉往一般病房，但仍須面對漫長的復健之路，且生活功能已受嚴重影響。

家屬日前也在社群平台Threads悲痛發文，直言「已經17天沒見到爸爸了」，並質疑劇組並未落實保險與安全配套，引發網友高度關注。

工會開砲：譴責電視台消極卸責、切割勞工

台北市電影戲劇業職業工會於聲明中指出，蘇男的遭遇並非個別意外，而是影視產業「長年失序」的縮影。工會嚴厲譴責電視台與製作公司在職災發生後，態度遲滯且不主動處理，甚至在補償事宜上「斤斤計較」，缺乏道歉誠意。

工會痛批，影視產業不應只追求收視與利益，卻將風險留給第一線的勞工。目前工會已陪同家屬委託律師，將針對勞檢、刑事責任追究及民事求償進行法律行動，絕對不容許業者敷衍帶過。

揭露系統性缺失：七大安全漏洞曝光

工會進一步列舉了該劇組在職安法上的多項具體疏失，直指這是一場「系統性」的人為災難：

未聘請安全衛生主管及急救人員。 缺乏安全衛生教育訓練。 無專業動作指導事前評估保護措施。 當日未發通告讓動作指導現場指揮。 開拍前未進行安全演練。 為趕拍攝時程，輕忽演員狀態。 未加保足額保險保障。

工會強調，影視工作者的人命不能被打折，將持續採取最堅決的行動追究相關單位責任。

★以下為事故現場畫面，影像內容可能造成不適，請審慎觀看

