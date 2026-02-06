《豆腐媽媽》替身墜樓撞地住院17天！周遊替導演兒馮凱發聲

【緯來新聞網】馮凱擔任總導演民視八點檔《豆腐媽媽》發生重大工安意外，替身演員蘇德揚拍攝墜樓戲，臉部撞地送醫住院17天、今將出院。周遊和老公李朝永今（6日）出席活動表示，對於兒子的戲出意外，「反正阿凱只是導演，保險部分應該會有人去處理」。

周遊（右）和李朝永談論拍戲工安問題。（圖／記者陳明中攝）

周遊今出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」，被問及《豆腐媽媽》的工安事件，坦言剛剛才聽說，自己和兒子馮凱近2周沒通電話，「我剛剛才聽說這件事，其實並不清楚細節」。她不清楚民視的做法，但希望製作單位和政府都要對演員多些保障，「我當製作人，尤其替身演員一定都有防備，我都有保險」。



從事影視製作30多年，周遊向來非常重視拍攝安全，尤其以前拍武俠劇一定都有保險，對於安全更是不可輕忽。李朝永則補充表示：「我們以前拍古裝劇都有保險。」並認為保險相關事宜應由製作單位負責處理，「反正阿凱只是導演，保險部分應該會有人去處理」。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

私立惠比壽中學與台粉慶15週年 見大雞排嗨了萌改歌詞

王心凌演唱會抒情歌背後竟腿抽筋 自曝為演出戒「開心水」