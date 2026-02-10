《豆腐媽媽》替身墜樓撿一命！ 出院飽受4後遺症：怎麼會這樣？

〔記者李紹綾／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》日前爆出嚴重工安意外，替身演員蘇德揚拍攝時墜樓重傷，讓拍戲安全再度引起重視。歷經將近20天住院治療，蘇德揚8日終於出院，但這一步「回家」，其實走得並不輕鬆。

蘇德揚的未婚妻Rena心疼透露，出院後他仍飽受後遺症折磨，不只頭痛、頭暈，臉部麻痺、手部疼痛樣樣來，甚至起床都需要人攙扶，「現在起床需要攙扶，頭很暈，很脹、臉很麻，很酸，手疼痛，沒力，但他真的很堅強，他醒了」，短短幾句話，道盡這段時間的煎熬。

蘇德揚的未婚妻Rena。(資料照，記者蕭方綺攝)

Rena形容，自己總是緊握著未婚夫的手、輕聲安撫：「你撞到頭了，不怕不怕，我在這裡。你專心養好身體，其他交給我。」即便如此，蘇德揚仍忍不住紅了眼眶，低聲問了一句：「怎麼會這樣？」

Rena也提到，未婚夫蘇德揚在演藝圈當替身、特技演員已經18年，這卻是第一次遭遇如此嚴重的傷害。她感慨，他一直是「世界裡只有舞台、挑戰和笑容」的陽光男孩，如今卻得靠強力藥物控制腦壓，慢慢醒來、慢慢復原。

除了心疼愛人，Rena不忘替所有幕後工作者發聲，強調目前最重要的不是醫療費用，而是拍攝現場的安全，「希望劇組能認真檢視整體作業流程，避免類似事件再發生。」她在貼文最後以美國作家海倫凱勒的名言替蘇德揚集氣打氣：「Alone we can do so little; together we can do so much(單槍匹馬我們能做的微乎其微；團結起來，我們能做的事情卻很多)。」

