《豆腐媽媽》替身墜樓收病危 家屬控沒保險、沒道歉

八點檔《豆腐媽媽》近期被爆出替身演員墜樓爭議。（圖／民視提供）





民視八點檔《豆腐媽媽》近日爆拍攝意外，一名替身演員的家屬在Threads上心碎發聲，表示父親上月20日拍戲時發生墜樓的嚴重事故，輿論發酵後民視也發聲，強調將負起相關責任。對此，家屬再度控訴，表明沒有道歉，甚至拍攝前沒有買保險。

《豆腐媽媽》因事故受傷的替身演員家屬，首先在Threads發文，表達自己上月父親拍攝出意外，長達17天沒能見到父親，讓他也非常焦急，希望父親能回到身邊，並詢問大眾是否知道此事故，並希望可以獲得相關協助。

家屬更表明在拍攝前沒保險，出事後沒有任何高層來關心，僅有一名助理帶著6顆蘋果來慰問，讓家屬看見民視回應更加心酸，並指出沒人來了解狀況，甚至一句道歉都沒有。

對此，民視做出回應，表示現場已依安全規格加強設置海綿墊，但該演員落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，導致臉部受傷，未來會全程陪伴治療，同時還會對所有醫療費用、傷病期間收入損失做出補償。

