《豆腐媽媽》替身墜樓整晚吐血！未婚妻「出面控訴」曝1動作搶命

民視八點檔《豆腐媽媽》1月20日拍攝爆發嚴重工安意外，一名蘇姓男替身拍攝動作戲時從高樓墜下，直接撞擊地面，顱內出血、面部骨折、牙齒碎裂住進加護病房。未婚妻Rena今（6）日出面控訴，痛批民視在聲明文以「臉部受傷」對傷勢輕描淡寫，事實上送醫當天他還吐了一整晚血。

家屬在社群發聲控訴，蘇姓男子傷勢嚴重，更一度收到「病危通知單」：「我們不是第一位受傷的，前幾個月有演員摔斷的腿，有演員脊椎受傷，這些都不應該發生，真心希望這是最後一位。」事發至今17天，僅有助理帶6顆蘋果來探視：「沒有任何民視高層來醫院關心，外景導演說要來，但一直沒到。」

未婚妻說明蘇姓男替身目前傷勢。（圖／東森娛樂）

蘇姓男子的未婚妻Rena今日出面表示，未婚夫是學京劇出身的，武打經驗相當豐富，在墜樓時用手支撐地面減緩衝擊力，左手瘀血到像是戴上黑色手套一樣：「幫他抵掉很多外傷，是我很慶幸的地方。」雖然自己救回一命，但衝擊力之大仍造成腦出血。

民視聲明表示：「該名替身演員在拍攝動作場面時，依拍攝須求自高台跳下，現場雖已依安全規格加強設置海綿墊，但該演員落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，導致『臉部受傷』。」未婚妻相當不解：「彈到外面臉部受傷，好像不是這樣的事實，為什麼他們只有說這樣子呢？」批民視省略很多字眼。

蘇姓男子仍有暈眩狀況，目前可以下床、但需要仍旁人攙扶，出院後需要定期回診照CT（電腦斷層掃描）檢查，如果出血情況沒有改善就要動手術，復健之路遙遙無期，家屬需要24小時隨時注意他的身體狀況。未來會視民視的處理方式，決定是否透過法律維護自身權益。

