《豆腐媽媽》替身墜樓昏迷17天 傅孟柏轟「不該發生」：沒預算就別跳

【緯來新聞網】民視八點檔電視劇《豆腐媽媽》拍攝期間發生重大工安意外。替身演員蘇德揚在拍攝高處墜樓橋段時，因意外自高處跌落，臉部重創送醫，住院治療長達17天，一度陷入昏迷，所幸病況逐漸穩定。演員傅孟柏則透過社群帳號痛心表示「意外不該發生」。

傅孟柏痛批拍攝的工安意外「不該發生」。（圖／翻攝FB、IG）

蘇德揚的未婚妻Rena今日上午在新莊台北醫院召開記者會，指控拍攝現場安全措施不足，質疑劇組未依專業建議配置安全人員，且事後對傷者與家屬「不聞不問」，更未替演員投保相關保險。



她表示，事發前曾有專業人士要求於高處拍攝時加強安全防護，但遭劇組拒絕，最終釀成事故，並提出三點訴求，要求電視台正面回應拍攝安全與演員權益問題。

事件引發關注，傅孟柏也在社群平台發文，針對此次意外提出嚴正質疑。他指出，高空拍攝本就屬高風險工作，「為什麼要從這麼高跳？」並質疑現場是否有專業人員在旁監看安全。他強調，替身演員是在執行工作，不該為了完成畫面而被迫承擔不對等風險。



傅孟柏在文中表示，確保安全本來就是劇組與工作人員的責任，「把替身的安全擺第一，才是對工作的基本尊重」，並直言每一位工作人員都是家人所愛，「不要再用沒預算來合理化風險」。他最後沉痛表示，這樣的意外「不該發生」，呼籲影視產業正視工安問題，將風險降到最低。



截至目前，民視尚未就相關指控與家屬訴求做出完整回應。後續是否涉及工安責任、制度檢討或保險保障問題，仍有待電視台與主管機關進一步說明。

