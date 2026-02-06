《豆腐媽媽》替身墜樓案互槓！ 未婚妻再反擊劇組竟要演員自保「誰能校長兼撞鐘？」

蘇德揚（右）的未婚妻Rena針對民視與萬星傳播的聲明，再度提出疑問，質疑不該要替身演員身兼安全判斷人士，且現場沒有武術指導。姜永年攝、Rena提供

民視8點檔《豆腐媽媽》劇組驚傳嚴重工安意外，37歲替身演員蘇德揚於1月20日拍攝工地動作戲時，不慎自高處重摔墜地，導致顱內出血、顏面複雜骨折，演員包括傅孟柏、莫子儀都聲援蘇德揚，針對民視與劇組萬星傳播的聲明，蘇德揚未婚妻Rena也提出4點反擊。

莫子儀在社群平台轉發台北市電影戲劇業職業工會聲明，沉重表示：「希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過。」莫子儀透露，蘇德揚是他好友，也是一位認真努力的好演員，「很難過發生這樣不應該發生的意外。也希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過。希望往後台灣影視產業，不要再發生這樣的事情。」

未婚妻提3訴求 希望民視劇組主動面對

而蘇德揚未婚妻Rena下午在醫院召開記者會時，提出3個訴求：1.民視公開道歉。2.演藝圈好好重視工安問題，專業的替身演員/ and all the actors and actresses，不要忽略替身演員安危。3. 後續的復原和理賠的部分請他們要主動積極，而不是都用被動拖延的態度。

廣告 廣告

而之後萬星傳播提出的聲明則表示，1.蘇先生是專業武行，由武術指導轉介至劇組。於開拍前，劇組與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備四塊安全墊做為緩衝。2. 開拍當天為確保人員安全，劇組於現場多備一層安全墊，及劇組六位工作人員在旁保護。

3. 當時詢問蘇先生保護措施是否足夠，蘇先生現場勘查後認為安全措施無虞，劇組始進行拍攝。4. 劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，期間家屬提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，期間自1/20事發時，1/21、22、27、30都有聯繫家屬，並無家屬所述不聞不問之情況。

《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚墜樓影片曝光，現場十分驚悚。翻攝FB＠台北市電影戲劇業職業工會

怒控現場無武術指導

針對民視與製作單位萬星傳播提出的4點聲明，未婚妻Rena再列舉4點強力反擊。Rena憤怒指出，官方宣稱現場有專業指導與防護完全是空談，「首先，拍攝現場是沒有任何武術指導的，其次，特技替身並非現場安全人士，我一直質疑統籌為何詢問揚揚（蘇德揚）可不可以跳？他的工作是執行動作，安全維護是現場劇組的責任，不是一個人校長兼撞鐘的概念。」

砲轟工作人員像虛無存在

Rena更進一步質疑現場人員的專業度，直言現場所謂的6位工作人員「存在很虛無」，因為當下根本沒人知道如何保護替身演員。至於劇組強調多次探視並致贈慰問金，Rena冷回，1月21日對方僅陪伴約30分鐘，而1月22日至2月6日出院期間，更只來送過一次「6顆蘋果」，且停留時間僅20分鐘，「我看到統籌先生和助理待的時間，從來沒有超過一個小時。」

Rena表示，蘇德揚在急診室吐了4大袋鮮血，心理與生理都承受極大恐慌，目前雖然已出院，但後續復健路遙遙。Rena強調自己是和平愛好者，不希望鬧上法院，但若民視與劇組持續以消極態度應對，不排除採取法律行動爭取公道。



回到原文

更多鏡報報導

《豆腐媽媽》替身4公尺重摔病危！金鐘視帝連拋「12個問號」 怒轟：沒預算跳什麼跳

《豆腐媽媽》替身4公尺高台「頭墜地」驚悚影片曝光 家屬控訴未投保「僅送６顆蘋果」

《豆腐媽媽》替身墜樓吐血！民視與劇組聲明道歉 列4次探視紀錄「無不聞不問」

天價102歲人瑞突娶68歲看護！兒孫醫院搶人「推輪椅狂奔」...真相大逆轉