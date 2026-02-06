《豆腐媽媽》替身墜樓畫面流出！打臉民視「反彈說」全網氣炸

「台北市電影戲劇業職業工會」經家屬同意後，公開當時的意外畫面，對電視台、劇組強烈譴責。（圖／FB@台北市電影戲劇業職業工會）

八點檔戲劇《豆腐媽媽》日前爆出安全重大疏失，一名蘇姓替身演員依拍攝需求墜樓後重傷送醫。但民視第一時間卻以「彈飛」作為回應，結果被「台北市電影戲劇業職業工會」提供的現場畫面打臉，引爆網友怒火。

台北市電影戲劇業職業工會今（6）日上傳現場拍攝畫面，只見一群人圍在下方看著蘇男完成動作，疑似海綿墊太小，蘇男落下後幾乎半根身體都在海綿墊外面，頭部直接朝向水泥地，最後才彈飛到外面，畫面相當驚悚。

台北市電影戲劇業職業工會表示，「民視《豆腐媽媽》劇組武行蘇德揚於 1 月 20 日在桃園蘆竹拍攝時發生重大職災，從四節高台高處墜落，因現場缺乏有效安全防護措施，導致頭部重摔、腦內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療七天，期間被醫師告知病況危急。雖經搶救後脫離險境，目前仍在一般病房持續觀察與治療，後續將面對漫長復健之路，生活功能受影響。本會對於此一血淚職災，表達最深切的憤慨與沉痛，並在此嚴正聲明」。

台北市電影戲劇業職業工會也祭出三大聲明「安全絕不退讓！」、「嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責、利益掛帥！」、「安全不是成本，而是最基本的人命底線！」，鄭重宣示：「只要影視產業仍有人因安全失守而倒下，本會就不會停止發聲與行動。人命不能被打折，安全不能被討價還價；任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對本會最堅決的行動與追究。」

貼文和畫面曝光後，讓網友看了相當火大，「看影片根本就是跳到墊子邊緣了」、「很明顯不是彈飛才受傷，撞下去的時候頭已經著地了」、「新聞壓了17天，家屬在脆上爆出來」、「做了一輩子武術演員最怕看到這種畫面，台灣演藝有多少是因為經費跟人員疏失，造成傷者，有多少無奈」，就連金鐘視帝傅孟柏都於心不忍，留言直呼：「無法接受！」

蘇姓演員的太太Rena，稍早也召開記者會指控，民視劇組存在嚴重人為疏失，且在未完成投保的情況下要求男替身執行危險動作。原以為電視台會有專業的理賠團隊或處理小組主動進行實質協商，結果是沒有，劇組僅在事發後兩、三天透過LINE關心，有包6000元紅包，負擔到一些生活費補償，像是濕紙巾、衛生紙、停車費等，之後小助理送來6顆蘋果禮盒探病，「之後在加護病房到轉一般病房就沒有（關心）了。」

目前住院、看護費約花費10萬元，兩人原本預計今年結婚，因為未婚夫傷勢計畫延後。最後，Rena提出3大訴求，包括民視公開道歉、演藝圈重視工安問題，不要忽略替身演員安危，以及後續復原和理賠的部分，請民視要主動積極，而不是都用被動拖延的態度。

台北市電影戲劇業職業工會聲明全文：

桃園市勞動檢查處也表示，已即刻啟動相關調查與行政處理作業，經查劇組未確實辦理防止工作者自2公尺以上高處墜落危害之預防措施，後續將就違反《職安法》部分，依法裁處最高30萬元以下罰鍰。

民視《豆腐媽媽》劇組武行蘇德揚於 1 月 20 日在桃園蘆竹拍攝時發生重大職災，從四節高台高處墜落，因現場缺乏有效安全防護措施，導致頭部重摔、腦內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療七天，期間被醫師告知病況危急。雖經搶救後脫離險境，目前仍在一般病房持續觀察與治療，後續將面對漫長復健之路，生活功能受影響。本會對於此一血淚職災，表達最深切的憤慨與沉痛，並在此嚴正聲明：

一、 安全絕不退讓！

台北市電影戲劇業職業工會已協助陪同當事人及家屬委託專業律師面對後續所有程序，包含勞檢、刑事責任追究及民事求償等事宜。我們將持續提供法律、行政與實務上的支援，督促相關單位與業者不得敷衍帶過，更不容任何形式的壓迫、切割或壓低責任。本會重申：這不只是個別案件，而是整個影視產業長年失序的結果，我們絕不容許再被當成一次性的「意外」。

二、 嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責、利益掛帥！

對於本案中電視台與製作公司遲滯、消極、不主動處理的態度，本會表達最強烈的譴責。當影視產業的經營邏輯是以收視、點擊與利益為唯一考量，卻在職災發生後推諉責任、斤斤計較補償、避重就輕、缺乏道歉與檢討誠意時，真正被犧牲的就是在第一線拚命工作的劇組勞工。

任何將職災視為「個人不幸」、將安全視為「拍完再說」的態度，都是對受傷勞工與其家庭的二次傷害，也是對全體影視工作者的嚴重羞辱。本會要求相關業者立即正面回應、負起完全責任，停止所有拖延與切割。

三、 安全不是成本，而是最基本的人命底線！

多年來，多數電視台長期以大量委外發包的方式規避責任，將實際製作層層外包，卻未依職業安全衛生法落實必要之雇主責任。此次事件仍照搬相同操作模式，具體問題包括：

1. 未依職安法落實安全衛生規劃，聘請安全衛生業務主管及急救人員

2. 未實施安全衛生教育訓練

3. 未由專業動作指導事前評估安全保護措施及緊急應變處置

4. 當日未發正式通告讓動作指導到場進行安全指揮

5. 未於事前排練與現場開拍前完成安全演練

6. 為趕拍攝時程，未反覆確認演員狀態，態度輕忽

7. 未加保足額保險保障

上述情形並非偶發疏忽，而是系統性地將人命當成可消耗的拍攝成本，明顯背離法規與基本安全原則。只要產業結構與權責關係不被正面處理，所謂的「意外」就只會一再重演。

工會在此鄭重宣示：

只要影視產業仍有人因安全失守而倒下，本會就不會停止發聲與行動。

人命不能被打折，安全不能被討價還價；任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對本會最堅決的行動與追究。

台北市電影戲劇業職業工會

（聲明日期：115/2/6）

現場事故影片經職災本人及家屬同意公開

