《豆腐媽媽》替身墜樓病床照曝光！ 未婚妻怒控民視輕描淡寫「吐4袋血，沒等到道歉」

《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚驚傳墜樓意外，其未婚妻今（6日）在醫院外召開記者會，控訴民視說法輕描淡寫。姜永年攝

民視8點檔《豆腐媽媽》劇組驚傳嚴重工安意外，37歲替身演員蘇德揚於1月20日拍攝時，不慎從4層高的高台墜落，導致頭部受創一度昏迷，家屬更收到了病危通知書。蘇德揚未婚妻Rena今日於衛福部台北醫院現身，控訴電視台說法輕描淡寫，蘇德揚並非僅有臉部挫傷，入院後「吐4大袋血」，強調「沒有要求任何金額」但對劇組與電視台迄今沒有一句道歉表示不滿，但也透露民視除看護費用外，已付清醫療費，總共約莫9萬元左右。

吐4袋血卻稱臉部受傷

蘇德揚未婚妻Rena還原事發慘況，她透露未婚夫送醫後診斷為創傷性硬腦膜下出血、腦震盪、顏面撕裂傷、面部骨折，牙齒受損、全身多處挫傷，當天在急診室甚至吐了4大袋鮮血。

廣告 廣告

Rena憤怒表示，事發後電視台對外的說法竟輕描淡寫成「臉部受傷」，讓家屬完全無法接受，「這是不幸中的大幸，他最後一剎那有去撐地板，抵掉很多外傷，但心理和生理上他現在非常恐慌，眼睛睜開就好緊張，完全忘記發生什麼事。」

她透露蘇德揚最新病情，他現已離開ICU進普通病房，雖已可以下床，但仍頭暈腦脹，需要人攙扶下床，若無意外今天準備出院，但仍深怕他腦出血不是一兩天就能好，還是要每天觀察有沒有力氣。

《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚病床上慘況曝光。Rena提供

6顆蘋果與6000元紅包

針對劇組的處理態度，Rena直言感到心寒，透露事發後僅收到劇組6000元紅包，且一直等不到電視台主動聯繫賠償方案，對方只是一味要求家屬「開個數字。」更令她錯愕的是，導演原先允諾親自探望，最後卻因時間關係僅派一名助理到場，並送上一盒「6顆蘋果」的禮盒慰問。

Rena痛心疾首地說：「以為有專門處理團隊會聯繫，結果遲遲等不到主動提案，這個是身為家屬的，非常難過也不能理解的。」



回到原文

更多鏡報報導

《豆腐媽媽》替身4公尺高台「頭墜地」驚悚影片曝光 家屬控訴未投保「僅送６顆蘋果」

育幼院出身逆襲！芝田璃子靠3英文單字當影帝妻 驚爆「繼子年紀比她大」

20年前塵封影片顯靈！苗可麗隔空再見母親哭成淚人兒 驚呼「這是神操作」

史上最大規模民告官！黃國昌率逾2000名警消遞狀提告討退休金