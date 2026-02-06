《豆腐媽媽》替身墜樓瞬間「1動作」換回一命！整隻手慘紫如「戴手套」

娛樂中心／綜合報導

豆腐媽媽演員頭部著地影片曝光，與民視宣稱的「彈飛」說法有出入。（圖／翻攝自臉書）

民視八點檔《豆腐媽媽》近日爆發重大工安意外，一名蘇姓替身演員1月20日在桃園蘆竹拍攝墜樓戲時，從四節高台墜落重摔送醫，事發至今餘波盪漾。蘇姓替身未婚妻於6日中午召開記者會還原真相，不滿民視聲明中對未婚夫傷勢僅以「臉部受傷」簡單帶過，隨著現場畫面曝光與家屬出面還原細節，整起事件再度引發外界關注。

根據蘇男的未婚妻說法，當天拍攝工地動作場面，蘇男依劇情自高台跳下，卻在落地瞬間發生偏差，頭部重創，一度腦內出血昏迷送醫。未婚妻透露，其實他能撿回一命，全靠墜落當下的本能反應「他在掉下來的那一瞬間，用左手去撐地，減緩頭部直接撞擊水泥地的力道。」也因這個動作，原本可能更嚴重的致命傷勢被擋下，然而代價卻相當慘烈。

豆腐媽媽演員頭部著地影片曝光。（圖／翻攝自臉書）

她形容，由於蘇男本身是學京劇出身，也有豐富的武打經驗，未婚夫的左手幾乎整隻嚴重瘀血，整隻手「就好像戴了個黑色的手套一樣」，幾乎全紫，幫他吸收大部分外力衝擊。雖然外傷看似集中在臉部，但真正危險的是腦部內出血，「重擊大到裡面造成腦出血」，送醫當晚甚至吐血整夜，情況一度危急。

工會聲明指出，蘇男當時從高處墜落，因現場安全防護不足，導致頭部重摔送進加護病房7天。後續雖脫離險境，但仍需長期觀察與復健。家屬也表示，未來需定期接受電腦斷層檢查，確認出血是否被身體吸收，若未改善，仍可能面臨開刀風險。

《豆腐媽媽》替身演員重摔，家屬出面召開記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

針對事故，電視台方面回應稱現場已依規定鋪設海綿墊，演員落地時因反作用力彈出範圍而受傷。然而流出的現場影片與說法出現落差，外界質疑防護措施是否足夠。未婚妻直言，聲明僅提「臉部受傷」，卻未完整說明腦出血與手部嚴重瘀傷，讓她感到困惑與不解。

目前蘇男已能下床，但行走仍需攙扶，後續復健之路漫長。家屬表示，將視後續處理態度，再決定是否循法律途徑維權。這起意外也再度將影視產業拍攝安全問題推上檯面。

